A rohanós hétköznapokon különösen jól tud esni, ha vezetés közben kicsit kikapcsolódhatunk a kedvenc zenéinkkel. A Hankook kimondottan az autózáshoz állított össze néhány zenei listát, amelyek között éppen úgy megtalálhatóak az egész évben hallgatható, de a téli és a nyári slágerek is.

A “négyévszakos” zenelistához a vállalat saját dolgozóit kérte fel, hogy állítsanak fel kedvenc dalaikból egy „Mindennapi gondtalan utazás” című lejátszási listát. Az egyik ingyenesen is használható, kereskedelmi zene-streamelő szolgáltatás oldalán osztottak meg, olyan előadókkal, mint a Queen, Majka, a Quimby vagy éppen The Rolling Stones és Korda György elmaradhatatlan Reptér slágere.

A lejátszási listát a Hankook a Facebook oldalán is közzétette, majd játékra hívta a követőit. A hozzászólásokban érkezett több mint 800 javaslatból készült el a Hankook Karaoke lejátszási lista, ami akár a céges karácsonyi bulik vagy a szilveszteri party-k kedvence is lehet majd, de persze az autóban énekléshez is tökéletes társ.