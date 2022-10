A kérdést az egyik egészségközpont oldalán vetették fel, s ők mindjárt ajánlottak is egy megoldást: „Ha meg akarsz győződni arról, hogy valaki hiteles, állam által igazolt egészségügyi végzettséggel rendelkezik, keress rá az ENKK keresőben! Itt minden legális egészségügyi szakdolgozót megtalálsz! Gyógymasszőrtől a mozgásterapeután át a természetgyógyászig, mindenkit! De még a legálisan energiával gyógyítókat is, mert hogy bioenergetikus is van.” – szólt a jó tanács. Nos, azonnal meg is néztem a szóban forgó oldalt és valóban lehet rajta keresni, csakhogy ez esetben is kiderült, nem minden arany, ami fénylik.

„A kérdésben a hivatal nem illetékes”

A keresőben csak az Országos Kórházi Főigazgatóság által nyilvántartott egészségügyi szakképesítést szerzett személyek - jogszabály által meghatározott, bárki számára hozzáférhető - adatai ismerhetőek meg. Ám a találatból nem minden esetben derül ki egyértelműen, hogy valóban az általunk keresett személyről van-e szó. Az adatbázisban nem találtam meg ugyanakkor olyan gyógymasszőrt, mozgásterapeutát, sőt pszichológust sem, akiről biztosan tudom, megvan a szükséges végzettsége. Persze lehet, hogy ők nem tekinthetők egészségügyi szakdolgozóknak.

A kérdés azonban nem hagyott nyugodni: létezik-e olyan adatbázis, amiben ellenőrizhetők a magukat hirdető különféle gyógyítók? Első körben a Fejér Megyei Kormányhivatalt kerestem meg, ahonnan azt a választ kaptam, hogy a hivatal csak az egészségügyi intézmények működését felügyeli, de nem tartja nyilván az általuk foglalkoztatottakat, illetve azok végzettségét. Azt ajánlották, keressem meg az Oktatási Hivatalt! Miután nekik címzett elektronikus levelemben hosszasan fejtegettem a témát és több kérdést is feltettem, a hivatal Média- és Sajtóosztályától gyors, de sommás választ kaptam: „Az Oktatási Hivatal nevében köszönjük megkeresését, egyúttal tájékoztatjuk, hogy kérdéseiben a hivatal nem illetékes.”

Az interneten rengeteg táplálkozási tanácsadó, sőt ilyen képzés is fellelhető

Az oklevél ugyanaz, a tudás eltérő

Továbbra sem tudtam tehát meg, tud-e a témában egyáltalán mondani bárki bármit is. Sokatmondó volt ugyanakkor a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda válasza, amiből kiderült, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság által nem nyilvántartott, „egyéb szakemberek" végzettségét a gyakorlat szerint a képzést szervező, vizsgáztató szervezetek tartják nyilván. Bizonyítványt és igazolást is ők bocsátanak ki. Ezen szervezetek általában saját tematika szerint oktatnak és mivel egységes tankönyvhasználat sincs számukra előírva, ezért nem hasonlíthatók össze a különböző szervezetek hasonló képzései, illetve a kimenetként adott végzettség értéke sem. Az iroda szakmai vezetője, Keresztury Lászlóné szerint valamiféle nyilvántartásig a képzést végző szervezeteken keresztül lehetne eljutni. Az ilyen képzéseket szervező cégekből azonban manapság annyi van, mint égen a csillag, köztük akadnak, amelyek viszonylag állandók, míg mások megjelennek, aztán el is tűnnek. Az azonban világosság vált, hogy közös adatbázis nem létezik!

Az „igaziakat” nyilvántartják

Kérdéseimmel végül megkerestem a Magyar Természetgyógyászok Szövetségét. Válaszukban leírták, ahhoz, hogy valaki természetgyógyász legyen, háromlépcsős vizsgát kell tennie, csak ezután válhat a jelentkezőből reflexológus, fitoterapeuta, bioenergetikus, alternatív masszázs- és mozgásterapeuta, kineziológus stb. A vizsgázott személyeket a vizsgáztató tartja nyilván és azt is, hogy az ötévente kötelezően előírt kreditpontokat megszerezte-e, azaz él-e a végzettsége. Ugyanakkor a szövetség is a fentebb már említett Országos Kórházi Főigazgatóság adatbázisát jelölte meg, mint hiteles nyilvántartást, ahol utána lehet nézni az egészségügyi szakembereknek.

Azt azonban több hetes kutakodás után sem sikerült kiderítenem, hogy azokat a gyógyító, segítő szakmákban működőket, akik nem több éves, csupán néhány hónapos képzésen vettek részt, vajon hogyan ellenőrizhetné egy laikus? Egy ilyen adatbázis minden bizonnyal nagyban segítene eldönteni, megéri-e kiadnunk akár több tízezer forintot valakinek, akit nem ismerünk, de aki azt ígéri, segíteni tud egészségügyi vagy lelki, mentális problémánkon.