A szeptemberi hűvös-esős időjárás sem tartja vissza a fehérvári „rózsás ház” tulajdonosát, Csukly Zsoltot attól, hogy az immáron több mint két évtizede gondozott és nevelgetett rózsáit megmetsze. Szeptember második felében is gondot fordít a „rózsás ember” a most éppen vörösbe hajló virágok jóllétének megőrzésére – amikor arra jártunk is éppen velük foglalatoskodott. Sőt mi több, szívesen beszédbe elegyedett a járókelőkkel – így velünk is. Fotózni, élményt és illatot gyűjteni tehát most is lehet a csodás belvárosi épületnél.

Fotós: S. Töttő Rita / FMH