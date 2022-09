A környezettudatos, fenntartható, biztonságos kerékpáros közlekedésre hívja fel a figyelmet szeptember 22-én az autómentes napon a Magyar Kerékpárosklub Bringázz a munkába! Bringázz a suliba! országos programja. A szervezők a hagyományoknak megfelelően a Mobilitási hét keretében ezzel népszerűsítik az egészséget is szolgáló, környezetkímélő közlekedési módot. Az évek során egyre többen választják a munkába járásnak ezt a módját. Székesfehérváron a kerékpárút-hálózat fejlesztése, a kerékpártárolók telepítése folyamatosan zajlik. Egyre több munkahely teremti meg az infrastrukturális feltételeket munkatársai számára, hogy kétkeréken érkezzenek.

Az idei évben az országos eseménnyel a családokat is szeretnék megszólítani, és elérni, hogy minél több gyermek „üljön fel” a bicibuszra, azaz induljon el kerékpárral az iskolába nagyobb csapatban, felnőtt kísérőkkel. A bicibusz mozgalmat 5 helyi család indította, akik szerették volna, ha a gyerekeik reggel örömmel indulnak iskolába és biztonságban oda is érnek, miközben nagyon élvezetes módon mutatnak alternatívát nekik a fenntartható közlekedésre, az aktív testmozgásra, az önálló és felelős közlekedésre. De hasznos ez a kezdeményezés a szülőknek is: kihagyhatják a szinte minden iskola előtt kialakuló dugók és „parkolóvadászatok” idegőrlő perceit. Ehelyett kényelmesen elvihetik gyermeküket egy közelebbi találkozóhelyre. A bicibusz program keretében a gyerekek szervezett módon, csoportosan, előre meghatározott útvonalon és időpontban biciklivel, rollerrel mennek iskolába.

A Magyar Kerékpárosklub célja, hogy ez a Spanyolországból indult közlekedési forma meghonosodjon Magyarországon is. A Bringázz a suliba! programmal a pedagógusok, szülők felé fordulnak azzal a felhívással, hogy szeptember 22-én, csütörtökön Székesfehérváron minél több iskolába induljanak bicibuszokkal a gyerekek.