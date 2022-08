Hétfőn kezdetét vette a Step and Style Táncstúdió nyári tábora, melyben a mozgás, a tánc mellett a kézügyesség kibontakoztatására is lehetőséget kapnak a táborozók. A 7-14 éves korú gyerekek között vannak, akik már hosszabb ideje táncolnak, míg mások most ismerkednek ezzel a mozgásformával. Az oktatók szándéka, hogy mind a húsz táborozó – kortól függetlenül – jól érezze magát és élményekkel gazdagodva térjen haza. Egy biztos, tartalmas hét áll előttük.

– Reggelente lehetőséget kapnak a gyerekek az ismerkedésre, egy kis szabad foglalkozásra, majd délelőtt két órán át táncfoglalkozást tartunk, ahol ritmus- és készségfejlesztést, testtudatfejlesztést, és balett-alapokra épülő technikákat tanulhatnak – természetesen mindezt játékos formában. – mesélt a táborról Tombor Tímea, a táncstúdió vezetője.

Az aktív mozgás után a délelőtt kézműves foglalkozással zárul, a hét első napján például szív alakú ajtódíszt készíthettek a gyerekek. Az alkotásokhoz többnyire újrahasznosított alapanyagokat használnak, legyen az kartonpapír, konzervdoboz vagy éppen egy bébiételes üveg – így készültek az elmúlt években is levendulapárnák, ceruzatartók, gyertyatartók.

Ebéd után ismét a kreativitás kapja a főszerepet, majd újra visszatérnek gyerekek a táncparkettre, hiszen a tábor utolsó napján a szülők is megnézhetik, mi mindent tanultak csemetéig egy hét alatt. A gálára ritmusjátékokkal, tréninggyakorlatokkal és modern táncalapokra épülő koreográfiákkal készülnek a táncoslábú fiatalok.