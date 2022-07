A nyári hőség minden ember szervezetét megterheli, a kellemetlen tünetek azonban csak fokozódnak, ha belépünk a változókorba. Ekkor, a kánikulától függetlenül olyan panaszok gyötörhetnek mint az izzadás, a hőhullámok, az ingerlékenység, valamint az alvászavar. Ezeket sajnos csak súlyosbítja, ha magasra kúszik a hőmérő higanyszála.

A változókor és jellemző tünetei

A menopauza komoly változásokkal jár a nők életében, mind lelki, mind pedig fizikai szempontból. Ennek kezdetével ugyanis lezárul egy fontos életszakasz, ráadásul az esetek többségében igen kellemetlen tünetekkel is számolni kell. Érdemes tudni, hogy a klimax nem egyik napról a másikra zajlik le, hanem egy hosszú évekig (akár 10-15 évig) tartó folyamat.

Kezdetben ösztrogéndominancia alakul ki, amely a progeszteronszint erős csökkenésével jár. Később már az ösztrogén mennyisége fogyatkozik meg, míg végül egyre gyakoribbá válnak az anovulációs ciklusok, majd teljesen meg is szűnik a peteérés és a menstruáció. A változókorral sok panasz tarkíthatja mindennapjainkat, kinél kisebb, kinél nagyobb mértékben. Legjellemzőbb tünetei a hőhullámok, a csökkent melegtűrés, a fokozott izzadás, az alvászavarok, a depresszió, a libidó hiánya, valamint a hangulatzavarok.

Rossz hír: nyáron fokozódnak a panaszok

Mint ahogy már korábban is említettük, a kánikula és a menopauza is igen hasonló tüneteket okoz. Akad azonban néhány lényeges eltérés a jelentkező panaszok közt. Ilyen például az, hogy mikor érezzük őket leginkább. Amennyiben a hőség elmúltával is, úgy nagy valószínűséggel a változókorral állunk szemben, hiszen az nem csupán hőség idején okoz problémákat. Ezen kívül a menstruációs zavarok is figyelemfelkeltőek lehetnek, csakúgy, mint az erős szívverés, a tartós alvászavarok vagy éppen a folyamatos stressz.

A kánikulát szinte minden ember nehezen viseli, így nem csoda, hogy azok, akikben éppen jelentős hormonális változások zajlanak le, komoly problémákkal küzdenek. Szerencsére azonban vannak olyan készítmények és praktikák, melyek segítségével könnyebben át lehet vészelni a legmelegebb napokat is.

Módszerek, amelyek segíthetnek a tünetek enyhítésében

Gyógynövények

A természetes megoldások híveinek ajánljuk azokat a gyógynövényeket, melyekkel mérsékelhetők a már meglévő panaszok. Az első és az egyik leghatásosabb gyógyhatású növény, a macagyökér, amely szabályozó, serkentő és kiegyensúlyozó hatással bírhat hormonháztartásunk egészére. A maca kapszula a változókorba lépő (premenopauzás), illetve a már változókorban lévő (klimax, menopauza) nök egyik csodaszere. Rendkívül hasznosnak bizonyul a menopauzához társuló tünetek kiegészítő kezelésében, legyen szó hőhullámokról, szorongásról, depresszióról vagy éppen szexuális diszfunkcióról.

Ezen kívül az orbáncfű is igen hatásos idegnyugtató szerként funkcionál, ráadásul alvászavarok ellen is kiváló. A jamgyökér szinte az összes változókori tünetet sikeresen enyhíti. De ha leginkább a hőhullámok ellen szeretnénk felvenni a harcot, a vöröshere is rendkívül hatékony megoldásnak bizonyul.

Hormonterápia

Ha meghalljuk ezt a szót, sokunk még a XXI. században is úgy gondolja, hogy ezzel a módszerrel tönkretehetjük saját egészségünket, azonban azt jobb, ha tudjuk, hogy amennyiben a kezelésnek nincsenek kontraindikációi – például

trombózishajlam –, úgy a mai készítmények hatalmas segítséget jelenthetnek a nők számára, ráadásul több tanulmányban is bebizonyították, hogy ezáltal a csontritkulás mértéke is csökkenthető! Ha szeretnénk kipróbálni ezt a módszert, mindenképp konzultáljunk előtte kezelő orvosunkkal a lehetőségekről!

Egészséges életmód

Nem győzzük hangsúlyozni a megfelelő életmód fontosságát, mely magában foglalja az egészséges étkezést, illetve a rendszeres testmozgást is. Ezekre nyáron, változókorban is fokozottan oda kell figyelni. Fogyasszunk legalább három liter folyadékot (lehetőleg vizet), juttassunk a szervezetünkbe minél több friss, szezonális és lokálisan beszerezhető zöldséget és gyümölcsöt, valamint mozogjunk a kora reggeli vagy az esti órákban, amikor a nap sugarai már nem égetnek. Ezzel nemcsak egészségünket óvjuk, de közérzetünket is pozitívan befolyásolhatjuk.