– Tavaly már neveztünk a pitesütő versenyre és második helyezésig jutottunk. Ezért idén azt gondoltuk, nevezzünk azért, hogy elsők legyünk – meséli Zoltán.

– Teljesen más receptet próbáltunk. Ugyanúgy pite tészta lett elkészítve, csak a töltelék lett más. Tavaly áfonyás készült, az idén meg meggyes – veszi át a szót Tünde.

– Igyekeztünk tanulni, főleg a díszítés szempontjából. Nagyon figyeltünk arra is, hogy friss legyen, mivel tavaly szinte az utolsó percben értünk be vele. Akkor lett kész. Még meleg volt és friss, amit az akkori zsűri külön kihangsúlyozott. Erre alapozva idén is úgy alakítottuk, hogy még melegen tudjuk eléjük tenni.

A receptötletet Tünde édesanyjának meggylekvárja adta, amit nagyon szeret, és Zoltán kezdeményezte a meggyes pite elkészítését, amibe tökéletesen passzolt a lekvár. A sütemény megjelenésére külön gondot fordítottak. Az internet világában nem volt nehéz szétnézni és inspirációhoz jutni. Az aranyérmes pite szinte pont úgy készült, ahogy elnevezték: az alkotók reggel felkeltek, sütöttek egy “meggyest” és a zsűri elé tették. Részükről a feladat letudva. Nem nagyon értek rá, más dolguk is akadt bőven. Csak kinéztek egy szimpatikus receptet aznap és megcsinálták. Zoltán pénteken átvette a diplomáját, másnap megsütötte a pitét. Erre mondják, hogy “feszített a tempó”! A tészta elkészítése már csuklóból jött. A töltelékkel sem lacafacáztak sokat. Ahogy mondják: a tökéletes meggyes tölteléket készítették el, ami nekik is ízlik. Édes-savanykás, nem túl sok cukorral.

Az első helynél jobb pozíciót nem lehet már elérni, de a romantika hagyományt igyekszik kovácsolni a pitesütésből. A fiatalok, amikor először indultak a versenyen, akkor szökött szárba kapcsolatuk is. Mióta szerelmük tart, minden évben beneveztek és éppen ezért nem szeretnék ezt a jövőben sem megszakítani. Motivációként is szánják a korosztályuk felé és amíg sül a pite, addig nem hűlhet a szerelem sem.

Meggyek… és iszom egy sört, a Lepsényi Pitesütő Verseny 2022-es első helyezettje

Forrás: Hajdú Marianna / FMH

A nyertes recept:

A tésztához: 350 g liszt, 250 g vaj, 2 dl hideg víz, só, cukor, vaníliás cukor, a töltelékhez: 500 g meggy, 150 g cukor, egy fél citrom leve és reszelt héja, 3 evőkanál vaníliás cukor, 3 evőkanál kukoricakeményítő, meggylekvár, 1 tojás sárgája a lekenéséhez.

Elkészítése: A lisztet alaposan összegyúrjuk a vajjal és hozzáöntjük a vizet. Ízlés szerint teszünk bele sót, cukrot és vaníliás cukrot. Ekkor kétfelé osztjuk a tésztát, egyik fele lesz a pite tésztája, a másik a tetején a rács. Egy órát pihentetjük a hűtőben. A kimagozott meggyet elkezdjük a cukorral felfőzni, majd hozzáadjuk a citrom levét és héját. Hozzáadjuk a vaníliás cukrot is és addig főzzük, amíg levet ereszt. Hozzáadjuk a keményítőt is, és 10 percig alacsony lángon főzzük. Kivesszük a tésztát a hűtőből, kinyújtjuk és a kivajazott formába tesszük. A tésztát megkenjük lekvárral és erre öntjük a tölteléket. A másik rész tésztát is kinyújtjuk, felcsíkozzuk és ezt tesszük a tetejére rácsformában. A tojássárgájával lekenjük és 180 fokon 40 percig sütjük.