A közösségi oldalt böngészve futottunk bele a Mezőszilason élő Bodoki-Nagy Katalin bejegyzésébe. Eszerint a szokásos reggeli procedúra zajlott: a szemétszállítók ma reggel az ő házuk elé is megérkeztek, majd a jól ismert forgatókönyv szerint kezelték a hulladékot. Aztán váratlanul összeakadt a tekintetük Katalinék kisfiával, aki egy extrudált kukoricapelyhet szorongatva-majszolva bámulta őket az ablakban állva. A dolgozók rögtön kapcsoltak, szó szerint értve is: nemcsak integettek neki, de dudáltak és villogtak is párat a kisfiúra.

"Igazán nagy örömöt okoztak ezzel, a mai nap csodája volt nálunk! Köszönjük szépen, hatalmasak voltatok, srácok!" – zárta boldogain sorait az édesanya.