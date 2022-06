A többfordulós megmérettetés során elsőként a szekszárdi elődöntőben mérettették meg magukat a Dance Studio Nagy-Kuthy D csoportos fehérvári, és E csoportos martonvásári növendékei, a Fehérvár és Martonvásár hírnevét is öregbítő eredményekről Nagy-Kuthy Zoltán, a tánciskola vezetője számolt be.

A fehérvári D csoport junior korcsoportban Modern Balett kategóriában 2. helyezést ért el „In the wind” című koreográfiájával, míg a martonvásári tánctehetségek az ifjúsági korcsoportban, ezen belül is a Jazz Tánc kategóriában mutatták be tudásukat. „My Style” névre keresztelt koreográfiájukkal 1. helyen végeztek. Mindezeken túl a verseny fő szponzorának különdíját is bezsebelte a megyeszékhely csapata.

A martonvásári E csoportos növendékeire mindezek után – ám még a döntő előtt – újabb megmérettetés várt: ezúttal a makói hagymaház színpadán mutatták be produkciójukat. Ez alkalommal sokoldalúságuk bizonyítékaként két másik kategóriában is – Klasszikus Balett és Modern Balett – bizonyítottak. Legnagyobb örömükre mindkét számban 2. helyen végeztek.

Forrás: Nagy-Kuthy Zoltán

Az eredményes elődöntők után a martonvásáriak három, a fehérváriak egy kategóriában léphettek a fővárosi döntő színpadára. Az országos verseny végső megmérettetésén 400 produkciót értékelt a szakmai zsűri, akik között olyan neves művészeket találunk, mint Szakály György, Harangozó Gyula, Földi Béla, Andrea Paolini Merlo és Molnár Krisztina.

Elsőként a fehérvári D csoportosok léptek színpadra. A lányok lába kicsit sem remegett, s a minden tekintetben magas szakmai színvonalú zsűri 1. hellyel díjazta a produkciót. A martonvásáriak Karaktertánc nagycsoport kategóriában 1., Modern Balett kiscsoport kategóriában és Jazz Tánc nagycsoport kategóriában 2. helyezést értek el.