Akkor még az érettségizőket az írásbeli után, de a szóbeli előtt napi négy órára elhelyezték olyan szakmába dolgozni, amit választottak. Kérdezte is a tanár sorra a diáklányokat, mik szeretnének lenni. Jöttek is a mosolygós válaszok: cukrász, fodrász, eladó. Majd Piroskához fordult a tanár, és a lány saját magát is meglepte, amikor elhangzott a szájából a mondat: – Újságíró szeretnék lenni! Mindenki nagyot nézett, de elhelyezték egy debreceni újsághoz. Egy öreg, sovány újságíróval szelték a várost hírről hírre, napokon át. Egyszer váratlanul így szólt az öreg Piroskának: „Kislány! Ne legyél újságíró, menj inkább férjhez!” Másnap szóbeli érettségire ment.

1941. június 26-át írtak, amikor Piroska kihúzta a tételt, és abban a pillanatban megszólaltak a légvédelmi szirénák. Az érettségi elnök kezében összeroppant egy üvegpohár. Kassát bombázták, s Magyarországot is elérte a II. világháború. Piroska soha nem lett újságíró, bár a Fejér Megyei Hírlap több írását is leközölte. Kalandos és sokszor szomorú életéről szerdán mesélt nekünk Kálmán Piroska, akinek már csak egyet kell aludnia, és 100 éves lesz június 17-én. Történeteivel, emlékeivel a szombati hírlapban találkozhatnak. Most pedig valamennyi olvasónk nevében kívánom: Isten éltesse, kedves Piroska néni!