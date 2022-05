Frissen Fejérből 40 perce

Olvasónk állítja: többeket is elküldött a nyugdíj előtt álló, nem körzeti háziorvos. Megteheti ezt?

Olvasónk azzal kereste meg szerkesztőségünket, hogy háziorvosa nyugdíjba készül. Erre hivatkozva őt és más betegeket is elküldött. Panaszosunk azonban úgy gondolja, azért csökkenti a létszámot, hogy be tudja léptetni orvosi vállalkozását a területi ellátási kötelezettség rendszerébe – amiben most nincs benne –, és ezzel eladhatóvá tegye praxisát. Lapunk annak járt utána, elküldheti-e az orvos a beteget?

A működési ellátás visszavonását leszámítva a háziorvos semmilyen indokkal nem küldhet el korábban elfogadott beteget Forrás: Shutterstock

Mivel az eset Székesfehérváron történt, ezért a helyi önkormányzat illetékeseinek tettük fel a kérdéseinket. Mint megtudtuk, az önkormányzat a háziorvosi területi ellátási kötelezettségét (TEK) egészségügyi szolgáltatóval – azaz háziorvosokkal – kötött feladatellátási szerződésekkel, valamint a saját intézménye, a Humán Szolgáltató Intézeten keresztül biztosítja. Mindkét esetben feltétel, hogy a személyesen közreműködő háziorvos rendelkezzen praxisengedéllyel és az önkormányzat területi ellátási kötelezettséget – vagy ahogy a köznyelvben hívjuk, körzetet – biztosítson a részére. A háziorvos eladhatja a praxisjogát más háziorvosnak, aminek részleteit és módját törvény és kormányrendelet is szabályozza. Székesfehérváron is tevékenykednek úgynevezett nem TEK-es háziorvosok, akik több évtizede praktizálnak ellátási kötelezettség, azaz körzet nélkül. A vonatkozó jogszabály alapján nekik nem adható ki praxisengedély, emiatt praxisukat sem adhatják tovább. Ha tehát egy nem TEK-es háziorvos véglegesen nyugdíjba vonul, betegei élhetnek a szabad orvosválasztás jogával, és bármelyik másik háziorvoshoz átjelentkezhetnek. Azonban egy háziorvos akár TEK-es, akár nem, ha érvényes működési engedélye van, köteles ellátni a hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottakat. Ha viszont a háziorvos működési engedélyét valamiért viszszavonják, ez a kötelezettsége megszűnik. Ha TEK-es háziorvosról van szó, az önkormányzatnak kell biztosítania a betegek jövőbeni ellátását. Nem TEK-es háziorvos működési engedélyének megszűnésekor minden beteget tájékoztatni kell a háziorvosi ellátás további lehetőségéről, valamint a váltással járó adminisztrációs teendőkről is. A működési ellátás visszavonását leszámítva azonban egyetlen háziorvos – legyen akár TEK-es, akár nem TEKes – semmilyen indokkal nem küldhet el korábban elfogadott beteget. A TEK-es háziorvos köteles ellátni a körzetében lakó személyeket, egyéb esetben azonban dönthet a befogadásáról, míg a nem TEK-es háziorvos csak a hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottaknak nyújt ellátást. A körzetes orvos állami finanszírozásban is részesül, ám az összeg meghatározásánál a betegeinek a létszáma csak az egyik meghatározó tényező, de az tény, hogy a TEK-es háziorvosok magasabb összegű támogatásban részesülhetnek. Egyéb tekintetben azonban a jogaik és kötelezettségeik megegyeznek.

