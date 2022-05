2021 júliusában érkeztek a megyeszékhelyre a rollerhálózat első járművei, azóta városszerte több mint 50 gyűjtőponton lehet felvenni, illetve leparkolni azokat. A belvároson kívül bárhol hagyhatóak, de kérik a használókat, hogy figyeljenek oda, ne akadályozzák a lerakott járművel a többi közlekedőt. A telefonos applikáción keresztül működő rollerek már az első évben bizonyítottak: a legfrissebb adatok szerint eddig közel 100 ezer alkalommal pattantak két kerékre a fehérváriak és az ide érkezők. A közösségi járművek használóinak 250 forint feloldási díjat, s percenként 50 forint menetdíjat kell fizetniük.

A közlekedési eszköz használatának nem feltétele a vezetői engedély megléte, a bukósisak viselése azonban ajánlott. A rollerhálózat eddigi teljesítményéről közösségi oldalán közölt adatokat Cser-Palkovics András polgármester. Eszerint 2021 júliusa óta összesen 99 ezer 694 utat és több mint 144 ezer kilométert tettek meg városunk útjain a Lime rollerek használói.

– A cég beszámolójából kiderült, hogy a rollerek használata fokozatosan kiterjedt az egész városra, tehát immár sokan használják külsőbb városrészekben is. Az átlagos utazási idő 7 perc, ami mutatja, hogy a rollerek jól betöltik a nekik szánt szerepet a város közlekedésben. A gyalog már túl hosszú, autóval azonban túl rövid távokon jelent kiváló megoldást a roller, ezt pedig szeretnénk kiegészíteni azzal, hogy a rollerek kihelyezésénél egyfajta tömegközlekedésre „ráhordó” szerepet valósítunk meg nekik – emelte ki a polgármester, aki közleményében arról is beszámolt, az önkormányzat egyeztetést folytat az üzemeltetővel arról is, hogy hamarosan új típusú, modernebb rollerek váltsák a jelenlegieket.

Korábban Mészáros Attila alpolgármester arról is beszélt, reményeik szerint már nyártól bérelhető elektromos kerékpárokkal bővülnek Fehérváron a mikromobilitás lehetőségei, valamint gondolkodnak az elektromos autók kapcsán a car-sharing megoldásokon is.

Olvasóink véleménye:

Habár örül a rollerek fehérvári létének, Sági Milán eddig még nem gurult a közösségi járművekkel. Mint mondta, ennek fő oka a díjszabás mellett az, hogy inkább saját, hagyományos rollerét részesíti előnyben.

Sági Milán

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Balogh Zsuzsanna szintén úgy nyilatkozott, hogy eddig még nem próbálta az elektromos járműveket. Mint mondta, ha úgy hozná a szükség, nem zárkózna el attól, hogy egyszer ő is rollerre pattanjon.

Balogh Zsuzsanna

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Szabó Zsanett már élt a lehetőséggel és kipróbálta a szinte még újnak számító eszközöket. Mint mondta, ő utasként volt a járművön, nem ő vezette, de tetszett neki a rolleres utazás, így nem tartja kizártnak, hogy később is használni fogja.