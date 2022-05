Gondoljunk itt olyan, a ház körül elvégzendő feladatokról, amivel a fiatalabb korosztály is elbír, esetleg otthon, a saját környezetükben is elvégeznek rendszeresen. Ilyen lehet a kutyasétáltatás, fűnyírás, autó takarítás, kisebb gyerekek felügyelete, stb. Mivel jár, ha a megunt játékokat, képregényeket szeretnék zsebpénzre váltani?

De milyen követelményeket állít a NAV kis munkavállalóink elé. Vonatkoznak-e valamilyen adószabályok ezekre a tevékenységekre ezzel a korhatárral, és ha igen, mit kell tudni erről a gyerekeknek, illetve szüleiknek.

Szerettünk volna erről bővebben informálódni. A NAV igazgatóságát kerestük meg a témában, akik készséggel válaszoltak a feltett kérdésekre:

Fő szabály szerint az létesíthet munkaviszonyt, aki a 16. életévét betöltötte. Az iskolai szünet alatt azonban az is lehet munkavállaló, aki elmúlt 15 éves és nappali rendszerben tanul. Ha a tanuló 18 év alatti, akkor csak törvényes képviselője hozzájárulásával dolgozhat. Jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport, hirdetési tevékenységet a gyámhatóság előzetes engedélyével az a diák is végezhet, aki 16. életévét nem töltötte be.

A diákok legnagyobb része iskolaszövetkezeten keresztül vállal munkát, de mint bárki, ők is dolgozhatnak más formában: munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, például megbízási szerződéssel, egyszerűsített foglalkoztatottként és háztartási alkalmazottként is.

Ha a diák a felsorolt foglalkoztatási formák valamelyikében dolgozik, annak adózására vonatkozó részletszabályok a 72. számú „A diákok munkavállalása” című információs füzetben részletesen megtalálható. Az információs füzet a nav.gov.hu oldalon elérhető.

A kérdésben említett példák (fűnyírás, gyermekfelügyelet stb.) háztartási munkának számítanak, ha kizárólag természetes személy mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgálják. Ha a tanuló háztartási alkalmazottként dolgozik és a felsorolt munkák valamelyikét végzi, akkor az így kapott jövedelem után nem kell személyi jövedelemadót és járulékot fizetnie. A háztartási munkára létesített jogviszony a munkáltató részről bejelentés köteles, továbbá regisztrációs díj megfizetéshez kötött.

A tanulók a szünetben gyakran vállalnak például korrepetálást, gyermekfelügyeletet is. Ezek a tevékenységek háztartási munkának számítanak, ha kizárólag a természetes személy és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgálják. Háztartási munkának számít a lakás takarítása, a főzés, a mosás, a vasalás, az otthoni gondozás és ápolás, a házvezetés, a kertgondozás. Ha a tanuló háztartási alkalmazottként dolgozik és a felsorolt munkák valamelyikét végzi, akkor a Tbj. szabályai szerint nem lesz biztosított. Az így kapott jövedelme után nem kell személyi jövedelemadót és járulékot fizetnie. A bejelentés, valamint a regisztrációs díj megfizetése a munkáltató feladata. A diák kérésére a munkáltató köteles igazolást kiadni a kifizetett munkabérről, amivel a későbbiekben igazolni tudja a keresetét. A háztartási munkáról részletes tájékoztatást talál a NAV honlapján a 47. számú információs füzetben.

A megunt játékok eladása nem tekinthető háztartási munkának, hanem ingó értékesítésnek minősül. Ha az adóéven belül az ingó értékesítésből származó bevétel nem haladja meg a 600 ezer forintot, akkor erről nem kell adóbevallást készíteni és adót sem kell fizetni. 600 ezer forintot meghaladó bevétel esetén jövedelmet kell számítani. A jövedelem 200 ezer forintig adómentes.