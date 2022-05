Százhúszan fogadták el a meghívást a mezőfalvi foltosok éves közös varrására, amire a napokban került sor. A Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermében megrendezett programra érkezők már nagyon várták a találkozást, hiszen a vírus okozta szigorú szabályok a foltvarrók összejöveteleit is megnehezítette. Ennek ellenére él és virul a foltvarrás hagyománya, miként a mezőfalvi összejövetel is bizonyította. A rendezvény résztvevőit Horgosné Rácz Éva, a házigazda Mezőfolt Klub vezetője köszöntötte. Kiemelte, hogy nagy öröm számukra újra találkozni és ugyanolyan lelkesedéssel állnak neki a közös varrásnak, mint azt tették a kezdetektől fogva két évtizeden keresztül. Merthogy ez az esemény egyben a húszéves jubileuma is a csapatnak. Annak idején tíz fővel indultak, és mára tizenketten alkotják e remek csapatot. Az idei közös varrásra egy madaras figurával készültek.