Kora reggel benépesült a Batthyány liget, hiszen az előkészületekhez, a bogrács szakszerű felállításához, a kukta és a szakács munkájához, valamint a marhahús puhulásához is idő kellett. A később kelők már arra érkezhettek, hogy zenei aláfestés mellett ínycsiklandó illatok terjengenek, hiszen a legtöbb különítmény reggelit is készített magának: jófajta hazai szalonnából, húsból, zöldségből, de az egyik gárdánál még friss ananászkarikák is kerültek a grill sütőlapra. A jó hangulat már adott volt, aztán mind a tizenkilenc csapat belelendült a főzésbe.

Forrás: Zelenák Tibor

Megérkeztek a zsűri tagjai is, akik körbejártak a tercián, és bele-belekukkantottak a bográcsokba. Hol a hosszú évek alatt szerzett szakértelem, hol a jó tanácsok győztek, de egy biztos: dél körül minden bográcsból egy-egy tányér jó magyar gulyás került az ítészek asztalára. A kóstolás és az étkek értékelése egy órán át tartott Ambrus Alexnek, az AlbaCook főzőiskola séfjének, Eiserle László és Simon István borászoknak. Majd következett az eredményhirdetés a Batthyány-emlékműnél.

Harmadik helyezett lett a Profil 2002 Kft. csapata, míg a második helyre a versenybe szintén benevezett, s a rendezvényre kilátogató közönség számára készített közösségi gulyás futott be. Végezetül a 2022-es esztendő legjobb gulyásfőzője díját Nyikos László polgármester és Ambrus Alex, a zsűri szakmai elnöke a Polgárdi Nyugdíjasklub Sárga rózsa csapatának adhatta át.