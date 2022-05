– Gyerekkoromban nagyon foglalkoztattak a várak, a lovagok és minden, ami ezzel összefüggésbe hozható – mesélte Norbert. Ez édesapjának is feltűnt, aki, mivel vasipari szakmák művelője, hamar rájött, hogyan járhatna fia kedvében. Közösen néztek utána, hogyan kell láncinget szőni. – Aztán én ezt elkezdtem csinálgatni. Kezdetben rugós alátététekből, később, amikor már elértem egy bizonyos szintet, akkor pedig már magamnak gyártottam le a karikákat.

A hagyományőrzést szeretni kell! Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Norbertet a hagyományőrzés, a fémekkel való munka szeretete annak idején a továbbtanulásnál is segítette. A fehérvári Váci Mihály Technikumba került; ma már évek óta mint szerszámkészítő keresi a kenyerét.

A szegecselt láncokból álló láncfátyolForrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

– Műanyag fröccsöntő, alumíniumöntő szerszámok gyártásában veszek részt. A mai világban szinte minden terméket ilyen szerszámok gyártanak az autóalkatrészektől kezdve a műanyag ládákon át a különféle játékokig – mondta.

A sisak és egy pajzsdudor még pajzs nélkül

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A lemezdomborításba, -alakításba is már az iskolában belekezdett. Így, hidegalakítás révén készíti ma is az úgynevezett pajzsdudorokat is. A dudor a pajzs közepén helyezkedik el, mögötte van a fogantyú, a dudor a harcos kézfejét védi.

Az üllőn domborítókalapácsok láthatókForrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Idővel Norbert bekerült a Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület tagjainak sorába. A csapat a Kárpát-medencében a 9–11. század környékén élő népek, különösen a Géza fejedelem udvartartásához szorosan kapcsolódó kultúrák bemutatását vállalja fel. Kiemelt figyelmet fordítanak a korabeli hadviselés elsajátítására és bemutatására fesztiválokon, viadalokon. Angyal Norbert ezeken mindig egy 10. századi viking harcos karakterét alakítja. Pajzsán a zsákvászonanyagot a borostyánkő színei, a csapat mintája díszíti. Nemcsak a pajzsdudor, de az egész pajzs az ő munkája. A jelenlegi már megérett a cserére, három szezont szolgált ki. Inkább a pajzs sérüljön, mint a harcos!

A fiatalember a Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület oszlopos tagja, a csapat korabeli hadviselést bemutató fellépésein egy 10. századi viking harcos karakterét alakítja

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Sisakját szintén saját kezűleg készítette, ennek mintája egy 10. századi viking sírból előkerülő régészeti leletanyag. Világhálós kutatások hozták hozzá közel. Szegecselt láncot, úgynevezett láncfátylat is készített hozzá. Ez alapvetően a biztonságot szolgálja, s valljuk be, látványnak sem utolsó!