Ahogy beköszönt a tavasz, előkerülnek a tárolókból, garázsokból a bringák, amelyek porosak, laposak, és persze nem feltétlenül állnak készen a használatra. Ahogy mi sem vagyunk felkészülve rögtön egy hosszabb táv letekerésére. Fejér megyeiként igazán csalogató a Velencei-tó körbekerülése, akár családdal, akár barátokkal, amint a tavaszi napsugarak végigsimítják testünket és lelkünket egyaránt. Nem árt azonban egy-két fontos dolgot tudni mielőtt eszetlenül útnak indulunk, hiszen mindenki jó élményekkel szeretne hazatérni a túráról, nem pedig azzal a bizonyos "soha többet érzéssel".

Márkus Jánost, a Fehérvár Cycling Team vezetőjét hívtuk segítségül, hogy avasson be minket a kerékpározásos elengedhetetlen tudnivalóiba, és lássa el hasznos tanácsokkal olvasóinkat, hiszen tagadhatatlanul nyakunkon a nyár.

- Szezon elején mindenképpen fontos átnézni, vagy átnézetni a kerékpárunkat, hogy van-e valamilyen problémája. Ezt érdemes nem az első használat reggelére időzíteni, mert kellemetlen meglepetésben lehet részünk. Még ha az előző szezon végén jó állapotban tettük el a kerékpárunkat, akkor is a gumikat mindenképpen ellenőrizni kell, mert állásukban is el tudnak öregedni, illetve, ha párás helyen tároltuk a biciklit, akkor a váltók, fékek működését is ellenőrizni szükséges, mert bizonyos alkatrészek hajlamosak a rozsdásodásra. És amit mindig fontos hangsúlyozni, hogy kenjük a láncunkat, mert egyrészt könnyebb tekerni úgy a kerékpárt, másrészt sokkal lassabban kopik el ilyenkor a hajtásrendszerük. A KRESZ által előírt kötelező felszereléseken túl, érdemes kulacstartót és kulacsot tenni a kerékpárunkra, és ha nem csak szép időben bringázunk, akkor a sárvédő is hasznos kellék tud lenni, mert alulról jobban el lehet ázni, mint felülről. Akár már rövidebb túrákhoz is ajánlott táskát tenni a kerékpárunkra, sokkal praktikusabbak, mintha a zsebünkben, vagy hátizsákban vinnénk a dolgainkat. Nagyon jó táskákat lehet kapni például a kormányra, a vázra vagy a nyereg mögé, nem feltétlenül kell a klasszikus csomagtartóra szerelhetőkkel vesződnünk - mondja a szakember.

A fejvédő használata elengedhetetlen felnőttek és gyerekek számára egyaránt. Annyi különböző tudású biciklis van ilyenkor a kerékpárutakon, hogy bármikor összeakadhatunk valakivel, és egy szerencsétlenebb esés következtében komoly sérüléseket lehet szenvedni. Egy sisakkal legalább a fejsérülés esélyét tudjuk csökkenteni. Érdemes elgondolkodni ezen.

Nem árt, ha van egy kis rutinunk a gumicserét illetően

- Kerékpárral jóval gyakoribb a defekt mint autóval, ezért erősen ajánlott megtanulni belső gumit cserélni, vagy beszerezni valamilyen atombiztos, defektmentes külső gumit, esetleg defekttömítő folyadékot használni a belsőben. Ha nem tudunk belsőt cserélni, akkor is érdemes belsőt, és mini pumpát vinni magunkkal, mert defekt esetén hátha megáll valaki nekünk segíteni. A túrák során kellő mennyiségű folyadék és ennivaló legyen nálunk, valamint a mobiltelefonunkat se hagyjuk otthon, mert adódhatnak olyan helyzetek, amikben szükségünk lehet rá, bár a mobiltelefon kérdést napjainkban talán nem kell magyarázni, hiszen lépten-nyomon velünk van.

Ha pedig a Velencei-tavat szeretnénk meghódítani, akkor ezekre figyeljünk:

- A Velencei-tó megkerülése általában mindenkinél az első "nagy" túrák közé tartozik, a környéken élőknek pedig pláne. Nem nagy táv, és a pákozdi domboktól eltekintve teljesen sík, egyszóval könnyű terep. Gyakorlatilag bárki körbe tudja tekerni, akár minimális edzettséggel is, természetesen a jól megválasztott tempó, és a kellő számú megállás sokat segíthetnek a teljesítésben. Szerencsére az utóbbiból nincs hiány a Velencei-tónál, akár egész naposra is elhúzhatjuk a túrát. Persze fontos, hogy ne együk túl magunkat egy-egy büfénél, mert az hátráltathat a továbbiakban. Bátran vihetjük a gyerekeinket is tókerülésre, persze csak akkor, ha egyébként is mozognak, és nem egy monitor előtt vagy egy mobiltelefont szorongatva töltik az életüket. Egy 8 éves gyerek már gond nélkül körbe tudja tekerni a tavat, ha eléggé motivált és kellő inger éri közben. Lurkókkal mindenképpen tartsunk pihenőket, és a kerékpározás mellé iktassunk be programokat is. Így valóban egy igazi családi élményben lehet részünk majd.

Legyenek sokat a szabadban, és mozogjanak is a nyáron, de figyeljenek a hőségben a kellő mennyiségű folyadékbevitelre, valamint ne felejtsék el a napvédő használatát sem. És ami a legfontosabb, vigyázzanak és segítsenek egymásnak!