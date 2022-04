Az illata a karácsonyi fűszerek világát idézi - fahéjas, mézes, cukormázas -, mégis már a tavaszi-húsvéti motívumok jelennek meg Simon Katalin mézesein. A gárdonyi alkotó az agárdi óvodásainak vitte el megmutatni, idén milyen csodákkal készül az ünnepekre.

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

- Ez most még csak azért készült, hogy megmutassam nektek, de megígérem, hogy készülnek és hozok még – mondta a gyerekeknek Katalin. Majd pedig nekem mesélt tovább:

- Évek óta egyre nagyobb az igény a mézeskalácsokra a karácsonyi időszakon kívül is – mondja, s mutatja is a képeket, amelyekből arra lehet következtetni: babáknak keresztelőre, születésnapi tortákra épp úgy kérnek hagyományos mézeskalács díszítéseket, mint mondjuk húsvétkor, amikor természetesen az ide illő szimbólumok kerülnek elsősorban elő. Készített most is hímzett tojásokat, csibéket, tyúkocskákat, tavaszi koszorúkat, házikókat, levél mintákat, virágokat, pillangókat, nyuszikat, báránykás mézeseket. Készültek a keze nyomán hagyományos, fehér mázas alkotások, színes darabok és a most nagyon divatos natúr-bézs változatok is. – Ugyanolyan szeretettel készítem természetesen a húsvéti mézeskalácsokat, mint a karácsonyiakat – szögezte le Katalin, elárulva: természetesen ebben az ünnepkörben is vannak kedvencei. – A báránykát például nagyon szerettem készíteni, ahogy az ülő nyuszikat. S amit nem lehet megunni, az természetesen a tojás.

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Katalin tojásírással is foglalkozik, ez tisztán látszik a mézes-tojásokon megjelenő motívumokon. Némelyekben hagyományos népművészeti elemek is megjelennek, ezeket ötvözi a saját ötleteivel. Az alkotó elárult pár olyan mozdulatot és műveletet, amely a hobbi kreatívoknak is segíthet, ha kedvet kapnak a húsvéti mézesek készítéséhez: - A mézeskalács díszítésekor zacskóval dolgozom, noha van díszítő csövem is. Az pedig, hogy ilyen vékonyra sikerülnek a vonalak, gyakorlat kérdése – teszi hozzá. – Ahogy az írott tojásnál, úgy itt is általában felosztom a díszítendő felületet négy vagy nyolc részre. S miután elterveztem a mintát, akkor a főbb vonalak felvitelével kezdem a munkát. De ha festek is benne, akkor azzal kezdem, majd félretszem, s csak teljes száradás után folytatom a díszítést. A kontúros munkáknál nagyon fontos, hogy hosszabb ideig száradjanak a vonalak, nehogy véletlenül belenyúljak. Rajzolás után félreteszem, addig folytatom a többi mézessel.

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A tészta alapja ezúttal is ugyanaz, mint a karácsonyi – s melyet már pár éve megosztott olvasóinkkal Katalin: a mézeskalácshoz 80 dkg liszt, 30 dkg porcukor és 1 csomag mézeskalács fűszerkeverék jár. Ehhez szokott tenni még egy kevés fahéjat, szegfűszeget, 1 evőkanál szódabikarbónát, két csapott evőkanál kakaóport és két evőkanál (nem rostos) lekvárt. Emellett tesz bele három egész tojást, valamint 20 dkg vegyes virágmézet. Előtte a mézet felforrósítja mikróban, hozzáad 10 deka vajat – így kerül a tésztába. Amely ezután egy éjszakára hűtőbe kerül. A pihenőidőt nem szabad megspórolni, mert a szódabikarbóna dolgozik benne…