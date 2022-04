Termelők, árusok, továbbá az Atlantisz, a Borbás kert, valamint a Waldorf Óvoda és Iskola, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága által szervezett rendezvény három napig kínál színes programokat a piacot felkeresőknek. A forgalom, s a lelkes gyerekcsapatok igazolták, jó, folytatásra érdemes ötlet volt a móka, amely azon túl, hogy remek elfoglaltságot kínál a húsvéti ünnepek előtti bevásárlás idején a gyerkőcöknek, hozzájárul ahhoz is, hogy jobban megismerjék, megszeressék a gyümölcsöket, zöldségeket, az egészséges élelmiszereket. Abban pedig, hogy ez így legyen, sokat segít, hogy számos portékából kóstolót is kínálnak az árusok és a termelők. A nyitónapon – s nagy valószínűséggel a továbbiakban is – az egyik legnépszerűbb látnivaló a Borbás kert mobil gyümölcslékészítő berendezésének munkája volt. A „bemegy az alma, kijön a gyümölcslé” folyamata annyira lekötötte a gyerekeket, hogy volt olyan iskolai osztály, amely az eredeti egy helyett ráadás órát is kikönyörgött a kísérő pedagógustól. A Digitális Tudás Általános Iskolájának alsó tagozatos nebulói is annyira belefeledkeztek a gép „etetésébe”, hogy egy időre még a frissítő almalé kóstolásáról is megfeledkeztek. A kicsiknél, nagyoknál egyaránt osztatlan sikert arattak a tündéri kisbárányok, s a nebulók szeretetmegnyilvánulásaitól dél körül már kissé fáradtnak tűnő tapsifülesek. A fedett piac csarnok galériája a kézműves- foglalkozásoknak adott helyet. A Munkácsy Mihály Általános Iskola másodikosai hímes tojást pingáltak, a Waldorf Óvoda és Iskola kis növendékei – Luca, Dorka és Timur – pedig kötöttek, díszeket készítettek Kozma Ferenc néptáncoktató zenei kísérete mellett. A Húsvéti móka ma és nagypénteken is folytatódik.