– A szőlőhegy alján vezet a Lápi út (Kövidinka út), amelyről felfelé haladó sató- (a szőlős mezsgyék, a szőlők közötti gyepes út elnevezése tájszóval) utak ágaznak el. Ezeket jártuk végig – mesélte Ulcz Gyula, a Soponyai Borgenerálisok Borrendje nagymestere. A hegyközségi egyesület hegymenete a borháztól indult és oda is tért vissza, a baráti karaván sorrendben Ulcz Gyula, Szabó László, Béndek József, Kiss Gábor, Kovács János, Kajári Attila és Kovács Mihály présházát érintette.

– Módszeresen kielemeztük a borokat, és megállapítottuk, a tavalyi évjárat szép, harmonikus nedűkkel kényeztet bennünket – folytatta a nagymester. – A szőlőhegyünk jellemző borfajtái az olaszrizling, a királyleányka és a kékfrankos. A település nem tagja egy borvidéknek sem, de a szőlőtermesztésre utaló első írásos emlék, egy 16. századból való adománylevél is a bizonyítéka annak, hogy itt évszázadok óta szőlőtermesztés folyt. A gazdák kötődése azóta is töretlen a szőlőterületekhez. Ma 93 hektáron 286 parcella és több mint 200 pince helyezkedik el elszórtan, a terület mintegy felén még ma is van szőlő.

A soponyai nyitott pincék napjára Dégről, Isztimérről, Kálozról, Sárbogárdról, Sárszentmiklósról és Tácról érkeztek vizitálók. Az időjárás kicsit hidegnek, szelesnek bizonyult, de a jóféle itókák kellően melengették a szíveket-lelkeket. A hölgyek, urak azután, visszaérkezve a borházhoz, jóízűen elfogyasztották a finom vacsorát, és tovább folytatták a borok kóstolását. Harmonikamuzsikával Horváth István, táci expolgármester szolgált, a népek beszélgetve, nótázva, jó hangulatban búcsúztatták a telet.