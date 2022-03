A férfiak megrohamozzák a virágboltokat, az édességes polcokat a boltokban, vagy igazán különleges ajándékokkal lepik meg a számukra fontos nőket. A hölgyek pedig élvezik nap minden egyes percét, és sokkal jobban ragyognak mint bármikor, hiszen ragyogtatják őket, és minden okuk megvan a felhőtlen boldogságra.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy tekintenek Fehérvár ismertebb arcai a nőnapra, mivel lepik meg a körülüttök lévő fontos hölgyeket, és hogy egyetértenek-e a híres dalszöveggel, miszerint "minden férfi asszony nélkül félember csupán". Lássuk mit válaszoltak!

Bartalis István, a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongozója

- Régimódi srácnak tartom magam, így én csak virággal kedveskedek a hölgyeknek, akik közel állnak hozzám. Sajnos a nagymamám elég messze lakik tőlem, de természetesen ő róla sem feledkezek meg, és FaceTime-on fogom felköszönteni. Nos igen, ha belegondolok ez már nem annyira régimódi. Jelenleg három nő van az életemben, akiknek virággal fogok kedveskedni, ők pedig a feleségem, az édesanyám, és az anyósom. Úgy gondolom, hogy a mondás abszolút igaz, hogy minden erős, sikeres férfi mögött van egy nő, aki talán még erősebb és segít a mindennapokban, a nehéz pillanatokban, igazából mindig amikor szükség van rá! Nagyon jó, hogy van egy nap, ami kifejezetten róluk szól, hisz megérdemlik, de nem szabad megfeledkezni egyik nap sem mindazért, amit értünk tesznek. Segítsünk nekik, és támogassuk őket mindig, hiszen ők is ezt teszik!

Bartalis István és felesége, Nikolett Forrás: Soós Attila

Korik Péter, a Jáky József Technikum népszerű történelem tanára

- Úgy gondolom, minden napunk lehet mosolygós, örömteli és vannak olyan események, amelyekre külön emlékezünk. Március 8-án, szeretettel köszöntöm a hölgyeket. Nem szabad elfelejteni, hogy nem csak egy napon kell figyelnünk a női nemre. Mindannyiunk életében meghatározó nők vannak, anyák, nagymamák, barátnők, feleségek, lánygyermekek. Az én életemben is így van! Az ajándék lehet egy szál virág, saját készítésű apró ajándék, csokoládé. Én is készülök meglepetésekkel. Süteményt sütök a kolléganőimnek, barátnőimnek, verssel, virággal kedveskedek. Nekem is jó érzés, és aki hölgy tőlem kapja, annak is mosolyt csal az arcára. Azokra a női hozzátartozóimra, akik nem lehetnek velem, természetesen ezen a napon is emlékezem. Szeretnék egy idézetet is megosztani, amely remélem a cikket olvasó hölgyek arcára is mosolyt csal, nekik ezzel kívánok boldog nőnapot!

Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák át azokat.

Mosolyt csal Korik Péter arcára, ha kedveskedhet a számára fontos hölgyeknekForrás: Korik Péter

Keller János, a Vörösmarty Színház színművésze

- A nőnap a hölgyek iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja. Az ünnepek mindig kiemelkedően fontosak, hiszen kivételes alkalmak, amelyekre mindig szükségünk van. Minden hölgynek jólesik, ha kedvességet, figyelmet kapnak a környezetükben élő férfiaktól. Egy apró ajándékkal is örömöt szerezhetünk, fontos, hogy személyes legyen és kiderüljön, hogy figyelünk a másikra. A virágokkal sok minden kifejezhető, többek között a hála, köszönet, kedvesség. A családom minden hölgytagja szereti a virágot, így a tavasz egyik legszebb szimbólumával, tulipánnal, vagy illatos fréziával lepem meg Őket. Édességeket is szoktam vásárolni, a kolléganőimnek is, nagy örömöt lehet egy-egy finom bonbonnal is szerezni. Véleményem szerint a színházjegy is igencsak jó ajándék lehet. Annyi, de annyi mindenért lehet szeretni a hölgyeket, az érzékeny lelkükért, a gondoskodásukért, önmagukért, hogy léteznek és valljuk be, nélkülük semmit sem érne az életünk. Megérdemlik, hogy tiszteljük, szeressük, értékeljük, ünnepeljük Őket az év minden napján!

"Annyi, de annyi mindenért lehet szeretni a hölgyeket" Forrás: Torma Sándor

Szilágyi Vilmos, fehérvári testépítő

- Igyekszem mindig olyan ajándékkal kedveskedni, amiből látszik a figyelmesség, hogy odafigyelek a másikra, tudom mi az, amire vágyik a szíve mélyén. Jelenleg a családom női tagjait fogom meglepni nőnap alkalmából, mégpedig édesanyámat és az unokahúgomat. Ez a nap nemcsak a nőknek fontos, hanem a férfiaknak is, hiszen ma már egyre kevésbé jellemző az “úriemberek” jelenléte vagy az efféle viselkedés. Ez egy remek lehetőség, hogy a férfiasság is előtérbe kerüljön, kéz a kézben járva a nőket ünnepelve. Emiatt is fontosnak tartom, hogy legyen egy ilyen nap az évben mikor nem “szégyen” romantikusnak, kedvesnek és figyelmesnek lennünk. Ezeknek a tulajdonságoknak természetesnek kellene lenniük. Nők nélkül nem létezne férfiasság, nem lennénk ennyire ambiciózusak és kitartóak sem, hiszen megannyi háború is indult el egy-egy nő kegyeiért. Kétség kívül meghatározza létünket az, hogy a másik nemet akarjuk lenyűgözni.

"Meghatározza létünket az, hogy a másik nemet akarjuk lenyűgözni"Forrás: Prémium Zrt.

Stipsicz Bence, a Hydro Fehérvár AV19 játékosa

- Általában virágot szoktam venni a számomra fontos hölgyeknek, akik természetesen a barátnőm, anyukám és húgom illetve nagymamámnak is szoktam kedveskedni. Szerintem azért fontos ez a nap, mivel annyival tartozunk a nőknek, hiszen az én tapasztalatomban ők a család központjai, és mindent megtesznek azért, hogy nekünk otthon és az életben minden könnyen menjen.

"Hálával tartozunk a hölgyeknek azért, amit értünk tesznek"Forrás: Stipsicz Bence

A Fejér Megyei Hírlap, a feol.hu szerkesztősége, valamint a cikkben megszólaló férfiak boldog nőnapot kívánnak minden kedves hölgynek!