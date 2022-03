A Küküllőmenti-dombvidék és a Hargita hegyvonulatainak nyugati lábánál elterülő fennsík határán, a Sóvidéken helyezkedik el Hargita megye egyik legnevezetesebb iparművészeti és idegenforgalmi központja, Korond. Az erdélyi falu neve a Fejér megyeieknek is ismerős lehet, ugyanis Szabadegyháza testvértelepüléséről beszélünk. A szabadegyháziakkal együtt korábban már több seregélyesi is ellátogatott Korondra, a rendszeres látogatásoknak köszönhetően igen jó kapcsolat alakult ki a két település lakói között.

– Akik korábban már jártak Korondon, jelezték, hogy nagyon jól érezték magukat, és kérték, hogy szervezzünk mi is utakat. Így alakult ki, hogy több alkalommal kiutaztak a seregélyesiek is. – elevenítette fel Horváth Sándor, Seregélyes polgármestere, aki maga is részt vett a legutóbbi utazáson, melynek különleges célja volt, ugyanis a település csapata idén is meghívást kapott a Korondon már hagyományosnak számító disznótorfesztiválra. No, nemcsak nézelődtek ám a Fejér megyei település lakói, ugyanis annak rendje és módja szerint kaptak egy disznót is, s megmutathatták, hogyan készül Fejérben a disznótoros. A fesztiválon szerzett élményekről a település közösségi oldalán pillanatképekkel színesített beszámolót is olvashatnak az esemény iránt érdeklődők, így egy kicsit azok is részesei lehetnek az utazásnak, akik személyesen nem lehettek jelen. Az élménybeszámolóból kiderült, a fesztiválon immár törzsgárdaként résztvevő seregélyesi csapat saját sátrat is kapott, melynek dekorációját helyi értékek, jellegzetességek felvonultatásával készítették el.

– Tulipános láda, magyaros terítő, paprikafüzér, magyaros mintázatú takarók, lepedők, hímzett és horgolt terítők tették egyedivé és hazaivá a sátrunkat. – mesélte lapunknak Horváth Sándor, akitől azt is megtudtuk, a seregélyesi, sárgadinnyéből készült pálinka nagy sikert aratott, ugyanis a VI. Ízig-vérig disznótorfesztivál legjobb fogópálinkájának választották. Kanyarodjunk vissza a disznóvágáshoz. A korondiak mindennek megadták a módját: vágás után az esemény főszereplőit – azaz a disznókat – zenés felvonulással kísérték utolsó útjukra, majd minden csapat megkezdte a hús feldolgozását, amit a zsűri folyamatosan értékelt. A fesztivál egyik különleges mozzanata, amikor a csapatok – nekilátván a disznó feldolgozásának – porrá őrölt gyantával kenik be a disznót, hogy eltávolítsák annak szőrtüszőit.

A feldolgozás során a helyiek számára különlegességnek számított, hogy a seregélyesi csapat pirospaprikát is használt a húsok elkészítése során, ez a hozzávaló ugyanis nem szerepel a korondiak receptjében, így az ottani kolbászok alapvetően világos – szinte fehér – színűek.

Sátrukat magyar motívumú tárgyakkal tették különlegessé

Forrás: Önkormányzat

A Fejér megyei csapat ajándékba és értékesítési céllal itthonról is vitt kolbászokat, illetve disznóformájú bélbe töltött szalámikat, melyeket nagy örömmel fogadtak a helyiek. Az értékesítés különleges célt szolgált, a befolyt összeg egy része egy ottani beteg kislány gyógykezelését szolgálta, a fennmaradó összeget pedig egyházi célokra ajánlották fel.

Mindezeken túl a zsűri a csapatok jókedvét, vidámságát is díjazta. Önök szerint melyik település csapata kapta meg a kiváló hangulatért járó különdíjat? Ha Seregélyesre tippeltek, azt jól tették, ugyanis a különleges kolbászok elkészítésén és az ízletes házi sütemények felvonultatásán túl a vidám hangulatért is sokat tett a csapat.