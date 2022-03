– Édesanyám 1922. február 26- án született Alapon. Az egész életét Alapon töltötte, egypár év kivételével – mondta édesanyjáról. Klózer Józsefné tősgyökeres alapi, felmenői mintegy 200 évre visszamenően itt éltek. Hét testvére volt, ám közülük négyen korán, gyerekkorukban meghaltak. A felnövekvő négy testvér között Mária volt az egyedüli lánygyermek. 17 évesen a fővárosba került, 1939-től 1943-ig élt ott.

– Tudja, a régi világban, vidéken nem tudtak a lányok elhelyezkedni, és ő fölment Budapestre dolgozni, egy nagyon-nagyon rendes családnál volt: Péterffy Idáéknál – mondta lapunknak nyilatkozva az ünnepelt lánya.

Péterffy Ida 1906-ban született, ének-zene tanár, zenei író volt. Az 1941-ben indult Éneklő Ifjúság című szaklap főmunkatársaként is dolgozott. Ahogy azt Borsos Kálmánnétól megtudtuk, édesanyja mint házvezetőnő dolgozott a családnál, s az oda vendégségbe el-eljáró Weöres Sándort is személyesen ismerte. Sok versét ma is kívülről tudja, gyönyörűen mondja. 1943-ban a háború elöl költözött vissza haza Alapra.

– Nagyapám, nagyanyám – édesanyámnak az édesanyja, édesapja – Alapon, a postán dolgoztak, postai kézbesítők voltak. Amikor édesanyám hazajött, akkor ő is besegített a postán, majd bekerült a tanácsba dolgozni. Nagyon sok fontos pozíciót töltött be, társadalmi munkákban is szerepet vállalt. Például a Hold utcába édesanyám vezettette be a villanyt, csináltatta meg a járdát. A tanácsnál még elnökhelyettes is volt. Járt Fehérvárra, Sárbogárdra, elvégzett különböző iskolákat, átképzéseket, fontos dolgokat csinált – mesélte Borsos Kálmánné.

Torta, emléklap – és a helyiek által megírt üdvözlőkártya-halom Forrás: Az Önkormányzat

Takács Máriából 1946-ban lett Klózer Józsefné, abban az évben házasodott össze leendő gyermekei édesapjával, Klózer Józseffel. Felesége szülei révén a férj is az alapi postára került, ő 35 éven át dolgozott ott. Sajnos már 38 éve elhunyt, így Klózer Józsefné özvegyen él, de nem egyedül. A házaspárnak két gyermeke született, a lapunknak nyilatkozó Klózer Mária után egy fiú is, Klózer György, aki ma együtt él édesanyjával, ő gondozza az idős asszonyt.

– Ő van vele most már 12-13 éve. Az öcsém nagyon odafigyel rá, de hát 100 éves, viszont a korához viszonyítva jól van. S a szellemi képessége! Én szeretném, ha 80 éves koromban annyi eszem lenne, mint őneki! – mondta édesanyjáról Borsos Kálmánné.

Klózer Józsefné mindig szívesen beszél, mesél, főleg a régi időkről, régi emberekről, szomszédokról, barátokról, élményekről. Mint megtudtuk, anno Péterffy Idáék – más világ volt – örökbe akarták fogadni, de a szülei ezt nem akarták.

– Ő nagyon szeretett Pesten, színházba, moziba, mindenhova vitték, odafigyeltek rá, iskolába járatták. Jó helyre került. Amikor örökbe akarták fogadni, ott is maradt volna, csak hát nem egyeztek bele nagyapámék. Így alakult az élete – mondta a lánya. – Alapon is nagyon szép élete volt, nagyon szeretett a tanácsnál is dolgozni; az adóhivatalnál is volt. Nagyon szerették az emberek! Születésnapja alkalmából hétfőn Alap község polgármestere, Szalai János Milán, valamint Dél-Fejér országgyűlési képviselője, Varga Gábor is felköszöntötte Klózer Józsefnét. Isten éltesse!