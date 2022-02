Tavaly novemberben harminckilenc jelentkezővel indult a verseny, melynek célja, hogy a diákok megtanuljanak hatékonyan, érthetően, összeszedetten és a lényegre koncentrálva kommunikálni, és ezt a tudásukat tanulmányaik, majd később a munkájuk során is kamatoztathassák. A Cser-Palkovics András polgármester által életre hívott megmérettetésben az első válogató kör után idén is kaptak szakmai segítséget a diákok a döntőre történő felkészülésben. A tizenkét finalista decemberben, januárban és februárban is részt vett Sohonyai Edit író, Kozáry Ferenc, a Vörösmarty Színház színművésze, Töll Konrád, az önkormányzat kommunikációs munkatársa és Azurák Csaba, riporter-műsorvezető – a döntő házigazdája – által tartott tréningeken.

A döntőben az eddigiekhez hasonlóan három feladatot kellett megoldaniuk a résztvevőknek, amelyek között volt szónoklat, ami után Azurák Csaba kérdezte őket többféle témáról, és levetítették azokat a kisfilmeket is, amelyeket a jelöltek Számomra Fehérvár címmel forgattak. A négytagú zsűri minden kör után általános értékelést adott a produkciókról, de a teljesítményeket összességében ítélte meg. A verseny győztese Molnár Szimonetta Lucia, a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola tanulója lett. Egy kamerát és 100 ezer forintot kapott, s egy napra ő lehet Székesfehérvár diákpolgármestere, döntős társai pedig a segítők stábját alkotják majd. Második helyezést ért el Bódis Bence, (Teleki), harmadik lett Furtenbacher Dorina (Tóparti). A különdíjat Still Péter (Ciszterci) kapta.