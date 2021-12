Idén 3 arany és 6 ezüst érmet hoztak haza borászaink, ami kiváló eredmény!

Két aranyérmével kiemelkedett Fejérben (is) a Paulus Molnár Borház Kft. Mór, köszönhetően annak, hogy a Fresh and Gold, valamint a Paulus Gold rozéjuk bearanyozódott! Lics Balázs pákozdi borász Pákozdi Pinot Noir rózsaszínű nedűje is aranyfényben fürdött, köszönhetően ugyancsak aranyérmet érő borának.

Az Agárdi Csóbor Pincészet Kékfrankos, Kadarka és Rosé cuveé bora három ezüstöt hozott idei munkájuknak, ami jó teljesítmény. Agárdra került még egy ezüst, ezt az L. Simon Borászat Kalóz Rosé cuvée-je kapta. A Velencei-tó másik oldalán Pákozdon, a Csordás-Nagy Pincészet Kékfrankos rosé terméke szintén ezüstérmet ért. Az Etyeken dolgozó Haraszthy Pincészet Haraszthy Pinot noir rosé borát is ezüstérmesnek értékelte a zsűri.

Molnár Pál, a Paulus Borház tulajdonosa az alábbi módon értékelte eredményüket:

- Nem csupán ez a két rozénk volt idén, amivel sikeresek lettünk. Szerencsére munkánk évről, évre meghozza a gyümölcsét, több borfajával nyertünk a mögöttünk hagyott esztendőkben sok aranyérmet. Dehát azért vágtam bele jó néhány éve ebbe a tevékenységbe, hogy Mór és környéke borainak visszaadjuk a rangját. Minden fajta nagyon fontos a számunkra. Mór adottsága kiváló, ehhez a kiemelkedő terroir-hoz tesszük hozzá a magunk objektív, ám mégis szubjektív tevékenységét. Nagyon fontos a minőség ellenőrzése, mert nem adunk ki a kezünkből olyan tételt, amelyeknek kérdéses lehet a minősége. Szeretem a rozékat, a Csendes rozénk a kedvencem, a rozé pezsgő meg pláne! – mondta Molnár Pál a repülőre menet, mert indult vissza Svájcba

- Idén elindultunk a rozé borok megmérettetésén, és nagyon örültem, hogy ezzel a típussal is eredményesen tudtunk szerepelni. Az aranyérmes bor az idei évjárat terméke, pinot noir szőlőfajtából készült. A pinot különösen rozénak kiváló, bár tény, hogy sokan vannak, akik a könnyed vörös fajtáját kedvelik inkább ebből a szőlőből. Nagy kő esett le a szívemről, amikor megtudtam, hogy aranyérmes lett eme borunk, ugyanis a Gonoszka nevet adtuk neki, ami a kislányomról szól… A fiamról elnevezett Tamás válogatás vörös nedűnkkel már sok aranyat szereztünk, de végre a lányom is „aranyos” lett. Borban is, nem csupán az életben! – jelentette ki örömmel Lics Balázs.