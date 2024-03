A várakozás izgalma

A sárbogárdi édesanya, Tóth Szilvia által megálmodott FittBogárdon minden mosoly mögött látszódott az a hihetetlen energia befektetés, amivel a szakavatott trénerek és a szervezők kivették a részüket a sikeres napból. Közel 250 karszalag fogyott, a gyerekektől a tinédzsereken át a felnőttekig, minden korosztály képviseltette magát és megtalálhatta a kedvére valót. A lurkókat gyereksarok várta. A parkolók megteltek, a színpad előtt melegítő hölgyek egy négyzetméterre eső száma pedig igencsak sok volt, a szemekben pedig látni lehetett a várakozás izgalmát. 9 óra után néhány perccel aztán Sárbogárd Város Önkormányzata képviseletében Novák-Kovács Zsolt alpolgármester megnyitotta a rendezvényt, illetve pár köszönő szót mondottFekete Gáborné Anikó, a sárszentmiklósi tagóvoda vezetője, aki hála hangján szólt a megjelentekhez.

Rubint Réka is odatette magát!

A fergeteges hangulatot Tinódyné Liszi Helga zumba-órája alapozta meg, útjára indítva az egész napos sportolást! 10 órakor aztán megérkezett a fitnesz királynője, Rubint Réka is, aki egy fantasztikus alakformáló edzéssel alaposan megizzasztotta a hölgyeket. Az az energia, az a flow, ami az edzés során felszabadult, öröm volt nézni. A fitnesz lady nagyon közvetlen volt, kis ajándékkal is kedveskedett a FittBogárd résztvevőinek, sőt, aki szeretett volna, mindenki készíthetett vele egy-egy közös képet is.

Tele volt a csarnok délután is sportolni vágyókkal: több mint 200 gymstick emelkedett egyszerre a levegőbe Czégel Erika edzésén.

Fotó: Bugyik Zsolt

A két nagy prezenter között Doór Timi (T-challenge) mozgatta meg a csapatot, sokan nyomták le az ő edzését is, bár sosem hálás feladat két prezenter között fellépni, de Timi megoldotta. Nem sokkal dél után pedig jött az energiabomba második felvonása Czégel Erikával és a gymstickkel! Újra tele volt a csarnok, több mint 200 gymstick emelkedett egyszerre a levegőbe, hatalmas lendületet adva a nap második felére! Ezt követően egy hivatásos katonanő, Arany Katalin Fit Gold Force edzésével ismerkedhettek a résztvevők, ami mint újdonság volt a FittBogárd történetében! Ide sorolhatjuk Kolozsvári Tündi boksz edzését is, igazi ütős programot sikerült összeállítania mindenki nagy örömére!

A pörgős és kemény edzések után sokan gondolták úgy, hogy teljesen ellazulnak. Rubos Veronika nyújtó- és erősítőgyakorla­tokkal, Téglás Anita jógával gondoskodott a levezetésről.

Fotó: Bugyik Zsolt

A pörgős és kemény edzések után sokan gondolták úgy, hogy levezetnek a gerinctréninggel, szinte kívánta a szervezet Rubos Veronika nyújtó és erősítő gyakorlatait. A hagyományokhoz híven Téglás Anitával és a jógával zárták az edzések sorát. A zene elhallgatott, mindenki magára tudott figyelni. Ezután nem következett már más, mint a búcsú! 16 órakor zárták a kapukat, a FittBogárd Staff csapata pikk-pakk rendet varázsolt és mindenki indulhatott teljesen feltöltve a megérdemelt pihenésére.

A fitnesz lady, Rubint Réka nagyon közvetlen volt mindenkivel, sőt egy kis ajándékkal is kedveskedett az esemény résztvevőiknek; A képen a FittBogárd szervezőcsapatával kapták lencsevégre, akik nélkül ez a sportos nap nem jöhetett volna létre.

Fotó: Bugyik Zsolt

A hála hangján

– A FittBogárd idén is teljesítette küldetését: célunk az, hogy mindegy, hogy mit, de valamit mozogjunk, és ezeket a különböző mozgásformákat mutattuk be ezen a napon Sárbogárdon és környékén élő edzők segítségével. Hihetetlen volt, csak a hála hangját tudok szólni mindenkihez, aki kivette a részét ebből. Ne feledkezzünk meg a jótékonykodásról sem, idén köszönhetően a megszerzett támogatásoknak és a 200 feletti jegyeladásnak, a sárszentmiklósi tagóvoda kicsivel több mint 1 millió Ft-ot kapott, melyet hétfőn délután át is adtam a tagóvoda vezetőjének. Hatalmas támogatás ez nekik, az öröm is hatalmas volt! – nyilatkozta az eseményt követően Tóth Szilvia főszervező.