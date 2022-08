Helga csodálatos gyerkőcök anyukája és egy fantasztikus férj felesége. Eredetileg idegenforgalmi szakmenedzserként végezett, de mivel mindig is az egészséges életmód és a sport szeretete állt hozzá a legközelebb, ezért más vizekre evezett, így talált rá a zumbára. Továbbképezte magát, zumbaoktató, aerobic szakedző és táplálkozási tanácsadó lett.

Kezdjük mindjárt egy kis zumba-történelemmel: honnan ered ez a sport, és te hogyan csöppentél ebbe a világba?

– A zumba története Beto Perez aerobicoktatóval kezdődött Kolumbiában, a 90-es évek közepén. Egy nap, amikor megérkezett az egyik órájára, észrevette, hogy otthon felejtette a szokásos aerobic zenéjét. Improvizálva elővette a kedvenc latinzenés kazettáját és megtartotta az első zumbaóráját. Beto legnagyobb meglepetésére vendégeinek tetszett az új mozgásforma és kérték, hogy tartson még hasonlót. Innen indult világhódító útjára.

Ami engem illet: első kislányunk születése után találkoztam először a zumbával, ami akkor még ismeretlen volt a számomra. Szerettem volna valami új mozgásformát kipróbálni, és mivel mindig is imádtam táncolni, gondoltam, kipróbálom. Teljesen magával ragadt az óra hangulata, és alig vártam a következőt. 2011 októberében már zumbaoktatói oklevél volt a kezemben, később aerobic szakedző képzettséggel fejlesztettem magam és elvégeztem a zumba gold, zumba kids, zumba toning oktatói képzéseket, és elindultam ezen a csodálatos úton. Mindennél jobban szerettem volna megismertetni és átadni ezt a csodálatos érzést másoknak is. Először csak zumba fitnesz órákat tartottam, de amikor már nagyobbak lettek a lányaim elindítottam a zumba kids órákat is, amit a mai napig imádok. Később indultak a zumba gold óráim, amit kifejezetten a kezdőknek és a senior korosztálynak indítottam. Szerettem volna, hogy akik kicsit bátortalanabbak, idősebbek, de szeretnének mozogni, azok is megismerjék ezt a csodálatos programot.

Tinódyné Liszi Helga az ő drága kincseivel. A zumba oktatónak a lányai jelentenek szinte mindent a férje mellett

Forrás: Interjúalany

Milyen táncosmúlttal rendelkezel? És legfőképpen mit ad számodra ez a sport?

– A mozgás és a tánc gyermekkorom óta fontos része az életemnek. Kislányként klasszikus balettot, majd jazz balettot tanultam. Később a középiskola után divatbemutatókat koreografáltam és szerveztem. Aztán az aerobic és konditermes edzések vették át a főszerepet az életemben. Férjemmel közösen nyitottunk Sárbogárdon egy fitnesztermet, ahol a mai napig várjuk az erősödni, formálódni vágyókat! Számomra a zumba, és minden egyéb mozgásforma olyan, mint a levegő. Hozzátartozik a mindennapjaimhoz, a családom után a legfontosabb az életemben. Testi, lelki stabilitást ad, miközben tanít a mai napig: kitartásra, tiszteletre, alázatra, elfogadásra, példamutatásra.

Akik nélkül sehol sem lenne: a drága családja és egy szuper férfi oktató kolléga, Zsolnai Tamás társaságában

Forrás: Interjúalany

Minek köszönhető, hogy Sárbogárdon is töretlen a népszerűségnek örvendő mozgásformáról beszélhetünk?

– Azért ilyen népszerű, mert teljes kikapcsolódást nyújtanak az órák. A résztvevők feldobódnak és észre sem veszik, hogy edzenek. A zene, a tánc és a csodás csapat gyógyír a léleknek. Egy órácskára mindenki kiszakadhat a mindennapokból, feltöltődhet és nem mellesleg minden porcikáját megmozgatja immáron egy évtizede Sárbogárdon. A zumba összehozza az embereket, mindenkit barátságossá tesz és mosolyt csal az arcukra! Csodálatos csapatom van, akik mindig mindenben mellettem állnak, és ami ennél is fantasztikusabb, hogy egymást is támogatják, olyan mint egy nagy család! Vannak olyan vendégeim akik a kezdtek óta velem táncolnak.

Kiknek ajánlod ezt a sportot, kik járnak hozzád és hogyan építed fel az óráidat?

– A zumba fitnesz óráimon minden korosztály megfordul, 3 évestől 70 évesig. Kimondhatatlanul nagy öröm számomra, hogy édesanyám és a lányaim is rendszeresen velem együtt táncolnak. Szeptemberben indult egy zumba gold csoportom, amit kifejezetten kezdőknek, és a senior korosztálynak indítottam, míg a picurkák a zumba kids óráimon sajátíthatják el a fő tánclépések alapjait, sok-sok játékkal színesítve. A zumba hipnotikus és motiváló latin ritmusokhoz könnyen követhető egyszerű mozdulatokat kapcsol, amely által egyedülálló fitness program jön létre. Egy órás tréning alatt körülbelül 600 kalória égethető el. Tökéletes zsírégető, alakformáló és tartásjavító mozgásforma.

A közvélemény úgy tartja, hogy ez egy „csajos” mozgásforma, éppen ezért kevés férfi látogatja. Egyetértesz?

– Tapasztalataim szerint a férfiak kicsit bátortalanok e tekintetben, az órákat leginkább hölgyek látogatják. Ennek ellenére nem gondolom, hogy ez kizárólag „csajos” mozgásforma. Számtalan szuper férfi oktató kollégám van, akik zseniálisan táncolnak és tanítanak. A zumba mindenkié, kortól, nemtől függetlenül!