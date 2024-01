Amint azt Gábris Tibor házigazda lapunknak elmondta, immáron harmadik alkalommal gyűltek össze erre a baráti összejövetelre, ahová szervezőtársaikkal – Márkovics Lajos, Horváth Ferenc, Hollósi Géza és Botka István sportmenedzser – már visszajáró vendégeik is vannak szép számmal és mindig öröm együtt eltölteni egy ilyen felhőtlen napot.

Az eseményre többek között ellátogatott a Barátok Közt Novák Lacija, Tihanyi Tóth Csaba, Fésűs Nelli és férje Vajtó Lajos, valamint Varga Viktor, Ricky és Palcsó Tamás énekesek és természetesen az Irigy Hónaljmirigy zenekar tagjai is, akik fellépésükkel tovább fokozták a jó hangulatot, amire egész nap nem lehetett panasz. Zrikálták, ugratták egymást, ám nem csak a disznófeldolgozása közben, hanem a délutáni ügyességi versenyek (zsírszalonna metélés, kolbásztöltés, kolbászkimérés) során is, amikor is a résztvevő celebek, strongmenek, a házigazdákkal együtt csapatokba verődve mérték össze tudásukat.

Finom disznóságok készültek

Fotó: Fehér Gábor / FMH

– Ez egy felhőtlen buli volt és természetesen a Mirigy vitte a prímet – mondta lapunknak Sipos Tamás, aki Papp Ferenc bartájával együtt elmesélték, hogy valamennyi versenyszámot megnyert az Irigy Hónaljmirigy, ám az alkoholos italok fogyasztásában (pálinka, forralt bor) egálra végeztek a többiekkel – tették hozzá viccesen. Mint mondták, a humor egy kis ivászattal, no meg finomságokkal megspékelve bearanyozták a napot: – Mi akkor jöttünk, amikor már lebökték az állatot, azt részét nem bírom, de utána kivettük a részünket a munkából. Próbáltunk a kedves vendéglátóinkat nem megsérteni azzal, hogy nem eszünk és nem iszunk, úgyhogy ezért megettünk és megittunk mindent, amit lehetett, amit kínáltak és amit nem, még azt is (nevettek).