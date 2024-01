Szűkebb otthonunkban is több koncertet tudhatnak már maguk között, de ha kell, a megyehatáron túlra vagy pedig a televízióba is ellátogatnak. Így történt ez korábban is, amikor a Duna Televízió Család-barát című műsorába kapott meghívást Horváth Elemér "Emi". Ő, valamint a fájdalmas-mosolygós arckifejezése miatt internetes mémmé vált Arató András (világszerte ismert neve: Hide the Pain Harold, azaz Fájdalmát Elrejtő Harold) az imént említett műsor vendégeiként a felvétel előtt, a várakozóban ismerték meg egymást.

– Nagyon kedves, barátságos ember. Már több koncertünkre eljött – jellemezte lapunknak Arató Andrást a kálozi hegedűművész, aki azt is elmondta: a közös fotó a szolnoki színházban, a Bor, Mámor, Szerelem című előadáson készült még január első hetének végén.