Eltelt közel két év a Hooligans zenekarban. Hogy érzed magad velük?

- Lassan két éve vagyok a Hooligans zenekar tagja, már a kezdeteknél hamar jó összhang alakult ki közöttünk, az elmúlt időszakban pedig mindezt a közös élmények tették még jobbá. A Hooligans jó formában van, nagyon élvezzük az együtt zenélést, minden koncertünk nagyon energikus, látványos, a közönség pedig mindig elégedett, hálás visszajelzéseket ad, amit nagyon jó látni, hallani. A rajongók, úgy érzem abszolút elfogadtak, befogadtak, magamat adva igyekszem mindig a legjobbat nyújtani, köszönöm, hogy értékelik!

Fotó: Hooligans

- Milyen változást jelentett ez az életedben?

- Mindenképpen pozitív változást jelent mindenféle szempontból, hiszen egy kiteljesedésről van szó emberi és szakmai értelemben egyaránt.

- Tanítasz még? Ha igen, hogyan tudod összeegyeztetni a feladatokat?

- A középiskolai tanítást már több, mint egy éve abbahagytam. Fájó szívvel, de 13 év után el kellett engednem ezt a dolgot. Itthon kezdek most gitároktatásba, hogy a holt szezonban is tevékeny maradjak, illetve a tanítás iránti szenvedélyemet itt meg tudom majd élni a továbbiakban.

- Megjelent rólatok egy képregény. Erről mit lehet tudni? Szerepelsz benne?

- A MasterLab Comics gondozásában látott napvilágot egy szuper módon megrajzolt, és kalandos történettel megtámogatott képregény, amely a zenekar történetét dolgozza fel nagyon leleményes formában. A képregényben én is szerepelek végig, hiszen a zenekar most velem teljes. Azt a kérdést pedig, hogy a személyemet hogyan lehet beilleszteni egy 27 éves történetbe, szerintem zseniális ötlettel oldották meg. Többet nem is árulnék el erről, érdemes megnézni. Tényleg nagyon jó lett!

- Milyen rajongói jelzéseket kaptál eddig? Keresnek, érdeklődnek?

- A Hooligans rajongói nagyon elkötelezettek a zenekar irányába, van egy keménymag, amelyik túlzás nélkül mondhatom, hogy szinte minden koncerten ott van. Főleg velük, de természetesen a tágabb közeggel is jó kapcsolatot ápolok, koncertek után, ha úgy adódik beszélgetünk, készítünk pár közös fotót. Nagyra értékelem az emberek szeretetét, nélkülük nem működne ez a zenekar.

- Érkezik-e a Hooligans valamikor Fejérbe?

- Fejér vármegyében idén már megvoltak a koncertjeink, amit viszont mindenképpen szeretnék kiemelni, hogy az idei évet egy hatalmas show-val zárjuk majd a Papp László Arénában december 28-án. Addig pedig megjelenik még a zenekar új nagylemeze, amelyet több videóklip is kísér majd. Izgalmas időszak elé nézünk!