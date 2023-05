Egy különleges utazás és kurzus vár rá, méghozzá a World Top Model Academy többhetes kurzusa. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan telnek a napjai a kéttannyelvű gimnáziumba járó Horváth Lillának, aki szinte rögtön az iskolai évzáró után utazik Salento félszigetére.

– Nagy izgalommal várom a modell sulit, hiszen a divat és a média világának szakemberei jelenlétében tanulhatunk és fejlődhetünk. Egy modellnek mindig jó formában kell lennie még akkor is, ha a legtöbben szerencsés genetikával rendelkeznek – kezdte beszélgetésünket a 16 éves szépség, aki meglepően mélyen beszélt arról, hogyan próbálja csúcsformában tartania magát az eseményre.

– A jó forma számomra azt jelenti, hogy önbizalommal, az élethez való egészséges hozzáállással, sportos alkattal állok a kihívások elé. Egy állandó, kemény diéta nem tartható fenn sokáig, ezért az étkezésemet táplálkozási tanácsadó segíti. Igyekszem valódi táplálékokkal ellátni szervezetem, így jellemzően olyan ételeket fogyasztok, amelyek nagy mennyiségben tartalmazzák a szervezetem számára szükséges tápanyagokat, minél inkább természetes formában. Számomra cél az egészség, mert a harmonikusan működő szervezet ideális testtömeget hoz magával. A szervezetem állapotának megfelelő táplálkozás támogatásul szolgál a bőröm és a hajam minőségének is. Kevés kozmetikumot használok, ezeknél is fontos szempont a tápanyag gazdagság. A rendszeres sportolás nem csak az alakomnak tesz jót, de az egészségemnek is. Az órákig tartó fotózások miatt szükséges fejleszteni az állóképességet, de fontos növelni az izomszöveteket is melyek feltöltik a bőr alatti területet, és feszességet biztosítanak – tette hozzá, majd elárulta, hogy a fittség mellett agyban is ott kell lenni ebben a szakmában.

Fotó: Német Kata

– A fittség megőrzésén kívül mentálisan is jól kell éreznie magát a modellnek. Az iskolai és a kollégiumi élet rutinja mellett igyekszem a szabadidőmet úgy eltölteni, hogy az eredménye feltöltődés legyen. Ebbe beletartozik a pihenés, szórakozás és egy pici önfejlődés. A megfelelő mennyiségű alvás visszatermeli az elfogyasztott energiákat. A szórakozás a mindennapi rutin egyhangúságát oldja, így az iskolai elfoglaltság után nagyon szeretek a barátaimmal találkozni. Az önfejlődés kapcsán pedig olyan tevékenységre gondolok, amivel bővítem ismereteimet. Ebben az esetben modell iskolába készülök, ahol az angol lesz az oktatás nyelve. Különórák keretében is igyekszem angol nyelvtudásom fejleszteni. Dél- Olaszország lesz a modell suli helyszíne így olvasgatok az olasz mentalitásról, életvitelről, illetve néhány olasz mondatot is megtanulok, ami a mindennapi életben nélkülözhetetlen – zárta gondolatait Horváth Lilla.

A következő videó pedig Horváth Lilla és nővére Kitti életérzéséről szól: