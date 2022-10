A sztárpárokra ezúttal is kemény kihívások várnak, izgalmas feladatokban és embert próbáló küzdelemben nem lesz hiány. A harmadik széria szereplőinek útja Jordánián, Törökországon és Grúzián át Üzbegisztánba vezet.

A hatalmas kalandnak nekivág a tinilányok kedvenc duója, vagyis a Valmar (Valkusz Milán és Marics Péter), a friss szerelmespár Halastyák Fanni és Szlépka Armand, a két csinos barátnő Gelencsér Tímea és Balogh Szimi, a házaspár, akiknek a tévés szereplés kicsit sem idegen, Gáspár Bea és Gáspár Győző, a csodálatos hangú testvérpár, Király Linda és Király Viktor, a Mátyás Király Térről ismert Mérai Kata és Gyebnár Csekka, a színész házaspár Kiss Ernő Zsolt és Nyári Darinka, valamint az Exatlon sztárjai Kása András és Rozs Gergely.

Megyénk büszkeségének, a csupaszív agárdi családapának, vagyis Kása Andrásnak nem életidegen, hogy távoli országokban, nagy kalandokba vágja a fejszéjét. Az Exatlont kétszer is megjárta, hiszen az első évad után, 2022-ben az All Star Évadban is hősiesen helyt áll a mindenki által csak faterként emlegetett Kihívó. Most pedig barátjával, Rozs Gerivel tűnik majd fel a TV képernyőjén minden hétköznap este. A páros rövid bemutatkozó videójából az már biztosan kiderül, hogy Andrásnak az angol nyelvvel lesz problémája, de az is biztos, hogy vicces pillanatokból sem lesz hiány, Andris és Geri pedig Kihívókhoz hűen küzdenek meg a feladatokkal.