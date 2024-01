Göröcs János szobra valóban elkészült már, és az is igaz, lefújtuk az avatást. Ennek részleteibe most nem mennék bele. Csak olyan megoldásba vagyunk partnerek, ami a szurkolóknak, meg amúgy mindenkinek megfelel. A mű most egy újpesti raktárban várja, hogy kiállítsák végre. Azt sajnos egyelőre nem tudom megmondani, hogy erre hol és mikor kerül sor, de mi is azt szeretnénk, ha minél hamarabb kiderülne