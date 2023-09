Több mint kétezer pályázat érkezett a Csoóri Sándor Programra A kulturális tárca által kiírt, a magyar népművészet támogatására létrejött program megvalósítására 2,5 milliárd forint áll rendelkezésre. „A hét éve életre hívott Csoóri Sándor Program sikerét és népszerűségét egyértelműen jelzi, hogy idén az elmúlt évekhez képest is több, összesen 2265 pályamunka érkezett be, ezek elbírálása a következő hetekben zajlik” – mondta Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár a kultúra.hu-nak. A Kulturális és Innovációs Minisztérium által kiírt programra a jelentkezés augusztusban zárult. A Csoóri Sándor Program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése, mindezzel a magyar népművészeti értékek, hagyományok megőrzése, átörökítése. Az idei kiírásra rendelkezésre álló forrást jövő június 30-ig lehet felhasználni hazai és határon túli műhelyek szakmai munkájának támogatására, táncházak, népi kézműves programok, táncegyüttesek, népzenei csoportok és népdalkörök éves tevékenységének finanszírozására. Mint a kultúra.hu írta, a Csoóri Sándor Program pályázati rendszere a szakmai munkához való kiszámítható alap biztosítását teszi lehetővé, valamint új együttesek és alkotóközösségek létrejöttét is segíti.