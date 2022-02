Ma délelőtt újra bíróság elé áll B. László, akit nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettével vádolnak, Novozánszki Fanni eltűnése kapcsán. A bírónő ma két tanú vallomását hallgatja meg, illetve egy újonnan kirendelt szakértőét is, aztán végre pont kerülhet az évek óta húzódó, rejtélyes ügy végére, lezárul a bizonyítási eljárás - írja a Bors.

A hírek szerint a bírónő szeretne már februárban elsőfokú ítéletet hirdetni. Az ügyészség álláspontja szerint, ha B. László az előkészítő ülésen elismeri bűnösségét, illetve a tárgyalás jogáról is lemond, akkor életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványoznak, ami azt jelenti, hogy leghamarabb 30 év múlva helyezhetik feltételesen szabadlábra.

Bár Novozánszki Fanni teste azóta sem került elő, a több mint négy éve húzódó ügyben nagyon sok közvetett bizonyíték gyűlt össze a vádlott ellen. Először is ott vannak a kamerafelvételek, amelyek a budapesti társasház parkolójában, illetve annak közvetlen közelében készültek 2017 novemberében. Ezeken látszik, ahogy B. László a karjaiban lépked Fanni tónustalan testével (nem tudni, hogy ájult vagy élettelen) látszik, ahogy a kocsihoz mennek.

Forrás: Police.hu

A bérelt autó csomagterében nagy mennyiségű vér nyomait azonosították a technikusok, B. László siófoki ingatlanában pedig, a férfi mosógépében Fannitól származó hajszálakat találtak. A nyomozásba menet közben becsatlakozott az FBI is, az amerikai nyomozók pedig egy Duna melletti stégig tudták B. László nyomait követni ahol, a feltételezések szerint megszabadult a testtől.

A bizonyítási eljárás már befejeződhetett volna, ha nem rukkol elő a védelem december elején egy új információval: Fanni eltűnése után hetekkel valaki a lány e-mailjéről üzenetet küldött. Mivel az új nyom azt jelenti, hogy Fanni akár életjelet is mutathat, fontos ezt a szálat is kivizsgálni. Ma délelőtt a bíróságon egy informatikus szakember fejti ki a véleményét erről.

– Információim szerint sikerült kinyomozni a készülék IP címét, amelyhez egy Samsung márkájú készülék tartozik – mondta a Borsnak dr. Lichy József, a Novozánszki család jogi képviselője. – Azt viszont nem tudni, ki a készülék tulajdonosa, mivel a szolgáltatók csak egy évig őrzik meg az adatokat. Ez a készülék egyébként a mai napig aktív, a Gárdony-Pákozd-Budapest vonalon mozog. Vagyis valaki használja most is, Fanni levelezésébe azonban 2017 óta nem lépett be.

Bár van közvetett bizonyíték bőven, B. László mégis kitart amellett, hogy nem ölte meg a lányt. Felment a lakására, ott dulakodott vele, majd a karjaiban kivitte a lakóházból, a bérelt autójába tette, hogy nem messze a lakástól, átadja két ismeretlen férfinek. Állítása szerint akkor még Fanni élt.

Forrás: Bors

A férfi ügyvédei arra számítanak, hogy személyi szabadság megsértése miatt ítélhetik el a védencüket, amiért maximum 5 évig tartó szabadságvesztést kaphat. B. László immár több, mint 4 éve van házi őrizetben, ami a bíróságon háromnak számít… Ha nem kapja meg a maximális 5 éves büntetést, akkor az is elképzelhető, hogy szabadon kisétálhat a bíróság épületéből.

– Kétféle ítélet születhet a meglátásom szerint – folytatta dr. Lichy József. – Az egyik, ha a bíróság megállapítja a bűnösséget. Minősített esetről van szó, úgy vélem, ezért 30 év szabadságvesztés a reális büntetés. A másik lehetőség, ami tényleg előfordulhat, hogy bizonyítottság hiányában felmentik a vádlottat. Ha így lenne, akkor viszont minden vád alól felmentik és szabad emberként kisétálhat a bíróságról.

Borítókép: Facebook / VV Fanni