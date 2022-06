Bár az elmúlt időszakban valamelyest megnyugodott az áram és a gáz piaca, az orosz-ukrán háború kitörése utáni magas volatilitás az azóta eltelt időszak átlagárait látványosan megemelte - írja a vg.hu.

A hazai áramtőzsdén a másnapi ár a háború kitörése előtti napon 180 euró volt egy megawattóránként, ezzel szemben június 10-én 191 euró volt a jegyzés ami 6 százalékos árnövekedésnek felel meg.

A magyar tőzsdei másnapi áramár alakulása (2022, euró/megawattóra)

Érdemes ugyanakkor erre az időszakra egy átlagot is vonni, hiszen ebben az időszakban az átlagár (az összes napi ár átlagos értéke február 23. és június 10. között) már 223 euró volt megawattóránként, azaz közel negyedével magasabb, mint a háborút megelőző napon volt.

Hasonló tendencia figyelhető meg a magyar gáztőzsdén is, hiszen ez az energiahordozó ára is hasonló utat járt be az említett időszakban. A háború előtti napon 80 euró volt egy megawattóra földgáz ami június 10-re 88 euróra növekedett, azaz 10 százalékkal drágult.

Az átlagár ebben az időszakban ugyanakkor 111 euró volt, ami közel 40 százalékkal magasabb, mint a háború előtti napon.

A magyar tőzsdei másnapi gázár alakulása (2022, euró/megawattóra)