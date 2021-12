Rendelkezésre állnak a keretek a magyar-iráni gazdasági együttműködés fejlesztéséhez, amelyre a nemzetközi szankciók ellenére is van lehetőség a magyar érdekek mentén - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Teheránban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kétoldalú gazdasági vegyes bizottság ülésén hangsúlyozta, hogy bár a nemzetközi helyzet bonyolult és Iránnal szemben büntetőintézkedések vannak érvényben, így is bőven vannak olyan területek, amelyeken lehetséges az előrelépés az együttműködésben.

Kiemelte, hogy nemzetközi szinten is versenyképesek a magyar vállalatok termékei és szolgáltatásai, amit az a tény is mutat, hogy globálisan Magyarországon a tizedik legmagasabb az export hozzájárulása a bruttó hazai termékhez (GDP).

A külügyminisztert hét magyar vállalat vezetője is elkísérte Teheránba. Tájékoztatása szerint ezek a cégek a mezőgazdasági és élelmiszeripari, a víztechnológiai, illetve az egészségipari és az energetikai szektorban tevékenykednek.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy az állam feladata a keretek biztosítása a vállalatközi együttműködés fejlesztéséhez, és jelenleg ezek adottak Magyarország és Irán között.

Először is, a két ország között nincs olyan vitás politikai kérdés, amely ellehetetlenítené a gazdasági együttműködést. Mostantól pedig már a szükséges jogi biztosítékok is rendelkezésre állnak, miután az Országgyűlés kedden ratifikálta a kétoldalú beruházásvédelmi megállapodást, és a bürokratikus akadályok elhárítása érdekében egyezmény született a vámügyi együttműködésről is - sorolta.

Emellett a felek megállapodtak a védettségi igazolványok kölcsönös elismeréséről, valamint az emberi kapcsolatok is "sűrűn vannak fonva", miután több mint kétezer iráni diák tanul Magyarországon - mondta a miniszter.

Ezután fontosnak nevezte a szervezeti együttműködést és a pénzügyi kereteket, amelyek kapcsán megemlítette, hogy együttműködési megállapodás jött létre a budapesti és a kermáni kereskedelmi kamara, illetve a magyar Eximbank és az iráni Exportgarancia Alap és Exportfejlesztési Bank között.

Továbbá kitért arra is, hogy a magyar kormány jövőre 5500 fuvarengedélyt biztosít iráni cégeknek, hogy Magyarországra és Magyarországon keresztül szállíthassanak árukat.

Végezetül kijelentette, hogy Magyarország nagyra becsüli Irán szerepét az Afganisztánból kiinduló migrációs hullámok feltartóztatásában.

"Mindig a kölcsönös tisztelet és a nemzeti érdek alapján fogunk közelíteni önökhöz" - fogalmazott.