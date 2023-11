Marics Peti hétről hétre lenyűgözi a zsűrit és a nézőket a Dancing with the Starsban a tánctudásával, amit eddig igen jól titkolt. Az énekes a hot!-nak mesélt arról, hogy ezúttal is mennyire támogatja a családja.

Mint mondta,

a szülei azt akarták, hogy mindenképpen fejezze be az egyetemet, de utána elfogadták, hogy a zene az ő útja.

Két bátyja van, és meglátása szerint a szüleinek nem volt egyszerű feladata velük gyerekként.

Azért szerintem három fiúgyerekkel nem sok jóra számíthat az ember! Nehezen bírták, de mivel két bátyám van, már hozzászoktak ahhoz, hogy ez egy melós sztori. Szerintem nagyon ügyesek voltak, mert sikerült felnevelniük mindhármunkat

– mesélte Marics Peti, aki a műsor után sem hagy fel a táncolással, mivel kamatoztatni akarja az eddig megtanultakat a fellépésein is.