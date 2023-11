A Beatrice frontembere a Tv2 reggeli műsorának, a Mokkának vendége volt, ami során alaposan meglepte a rajongókat. Ugyanis most sok év után rántotta le a leplet magáról: a zenei karrierje helyett sikeres focista is válhatott volna belőle – írja a Bors.

Amikor olyan 16 éves voltam, akkor nagyon szerettem focizni, nem tudtam igazából, de szerettem

– vallotta be Feró, aki még be is került a Fradi egyik ificsapatába.

Mikor kiderült, hogy egy héten ötször van edzés, akkor jött, hogy mikor csajozunk mert fiatalok vagyunk, dolgozik a természet. Valahogy nem tetszett nekem és a csajozáshoz pedig jobb, hogyha rock zenész vagy

- magyarázta meg viccesen akkori döntését Nagy Feró.

A Beatrice frontembere lehet végül nem a sportkarrier mellett döntött, de a mai napig szereti rúgni a bőrt.

A sosem hallott történetek itt megtekinthetők: