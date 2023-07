Bár egyikük sem tette soha közszemlére a magánéletét, miután Jolly a TV2 Mokka című adásában arról beszélt, hogy fizikálisan és mentálisan is kikészült a házassága utolsó éveiben, mert a volt felesége pokollá tette az életét, elindult az adok-kapok. A vitába több családtag is beszállt, köztük Jolly édesanyja és Suzy testvére is... A kedélyek lassan nyugodtak meg, a házaspárt végül elválasztotta a bíróság, és sikerült megegyezni a közös kislányuk gyermekelhelyezésének ügyében is. De még mindig nem került minden vitás kérdés végére pont.