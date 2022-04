Megpróbáltatásokkal teli évek vannak Bíró Ica mögött, akinek még 2017-ben adódtak lakhatási problémái az egekbe szökő devizahitele miatt. Bíró Ica túl van több kilakoltatáson, nemrég pedig megvált egykori életmódklubjától is, amelyben az utóbbi időben lakott – írja a Metropol.

„Mindent túléltem! Először kitettek a saját otthonomból, aztán a másikból, mert összekeverték a helyrajzi számokat. Sok hibát vétettek velem szemben, amik nem lettek helyreigazítva, már nem én, hanem szakemberek intéznek mindent.

Nemrég megváltam a klubtól is, lett rá vevő, akinek gyorsan szüksége lett az ingatlanra, így eladtam. A végén ez már egy megkönnyebbülés volt, mert bár az volt a jövőm, a szívem csücske, nem éreztem már ott jól magam.

Végül családi segítséggel Budakeszire költöztem” – mondta a fitneszszakértő, aki igyekszik túltenni magát a történteken.

Forrás: Instagram

„Annak idején azért is álltam ki a nyilvánosság elé, mert körülöttem többen öngyilkosok lettek hasonló devizahitelgondok miatt. Ez szörnyű. Erre nemhogy megoldás vagy segítség jött volna, de jöttek a kilakoltatások. Emiatt három évig semmit nem tudtam tenni, sem dolgozni, sem megvalósítani az álmaimat. Nagyon hálás vagyok, hogy mindvégig mellettem volt a családom, a barátok, és sok biztatást kaptam ismeretlenektől is. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy új életet tudtam kezdeni” – árulta el az énekesnő, aki bízik benne, hogy a dolgok rendeződnek az életében.

„Budakeszin van egy kis kertrészem is, amit nagyon szeretek. A természetben vagyok, ami feltölt, megtisztítja a lelkem, és a kiskutyáim is nagyon örülnek ennek a környezetnek. Sajnos a legnagyobb kutyusomat 12 év után egy betegség miatt elvesztettem , ami nagyon fáj, de a két pici itt maradt nekem. Próbálok előre nézni, megtervezni a jövőt, és újra megtalálni önmagam” – mondta Bíró Ica.

Borítókép: Instagram