Légrádi Borbála székesfehérvári szabó, aki nemcsak varr, de oktat is

Légrádi Borbála a Szakképzési Centrum Árpád Technikum és Szakképző Iskola női divatszabó szakoktatója, szaktanára. Nem mellesleg már 18 éve viszi saját méretes szabóságát. 19 éves kora óta van a szakmában.

Mit nem szeret ebben a munkájában? Kérdeztük szemtelenül. Jaj, ugye, reggel korán kell kelni? Vagy a szalagavatók körül, az esküvői időszakokban úgy megszaporodnak a megrendelések, hogy a cérnagombolyagok közül kitekintve már nem látszik más, csak az anyagok, szövetek, varrómasinák sora? Szurkálódásunkat szájszegletében mosollyal jutalmazta, aztán felelt: – Már erre vigyázok, már vagyok ott ennyi év után, hogy „tól-ig” dolgozom. Nem megyek bele abba a hibába, hogy éjszakába nyúljon a munka. Beosztom az időmet, annyi munkát vállalok, amennyit elbírok – mondta.

– Amikor egy vendég nagyon meg van elégedve, és ezt elmondja másoknak is, ajánl engem, és ez visszajut hozzám az érkező új vendégtől – felelte egy másik, egy sokkal pozitívabb kérdésünkre, amelyben azt firtattuk, hogy mit szeret legjobban a munkájában.

Mint írtuk, Légrádi Borbála nemcsak varr. Nem féli a cseperedő konkurenciát, hanem saját maga is részt vesz a kinevelésükben, az Árpádban oktatja a női szabókat. Kinek ajánlja vajon a divatszabó munkát azok közül, akik a pályaválasztáson gondolkodnak? Milyen készségek szükségeltetnek a varráshoz? Ez egy roppant kreatív szakma! Borbála csak sorolta: – Vizuális készség, ez egyértelmű! Meg a kéz! A kézügyesség elengedhetetlen. Fantázia, az is nagyon kell! Fontos, hogy annak, aki divatszabó szeretne lenni, legyen térlátása, el tudja képzelni, hogy kinek melyik ruha állna jól, de azt is, hogy mi az, ami esetleg nem. Ezek nélkül nem lesz valakiből jó szabó – mondta.

Légrádi Borbála véleménye szerint – szavai súlyát szakoktatói tevékenysége, tudása és tapasztalata támasztja alá – az általános iskolai technika- és rajzórákon kiderül, hogy ki alkalmas erre, kinek van kellő kézügyessége, kreativitása. Ugyebár a lányok, de talán nem is csak ők, technikaórákon tanulnak varrást is. No, de:

– Türelem, nyugodtság is kell ehhez a mesterséghez, mert azért ez 8 óra ülőmunka. Ha valaki izgága, akkor ezt nem bírja – jegyezte meg az oktató.

Borbála munkája előnyeit ecsetelve kifejtette, hogy a szabó mesterség hiányszakmának számít, s hogy ez a maga nemében egy igazi mérnöki tevékenység: a tervezéstől a szerkesztésen át a szabásminták elkészítéséig egyaránt elkél a precizitás és a technológiák ismerete. Egy kis matek sem árt.

– Először olyan dolgokat készíttetünk a tanulókkal, ami biztosan megtetszik nekik. Mókás egér- vagy éppen elefántmintás tűpárnát – mesélt arról, hogy milyen náluk, az Árpádban az „első” osztály. – 14 éves korukban még kicsit „bűvölhetők” a gyerekek. Aztán a lányok, ahogy kamaszodnak, szeretnének minél csinosabban öltözködni, ezen keresztül is lehet rájuk hatni – mondta tovább; jellemző, hogy maguknak is varrnak a lányok ruhákat. Hiszen persze, ezt a szakmát inkább a lányok, a hölgyek választják, de azért az Árpádban is van mindig pár fiú a szabók között.

Hogyan alakul aztán a varró tananyag?

– A lakástextilek vannak alapvetően a leghamarabb: megtanulnak a tanulók kötényt, edényfogó kesztyűt, kenyérkosarat, fülfogót, dísz­párnákat, ágyneműhuzatot készíteni. Aztán jönnek a kézimunkák, majd elkezdjük a szoknyák alapját, jön a női nadrág, női blúz. Így megyünk előre, mindig fokozzuk kicsit a nehézséget. A legvégén jönnek a mellények, majd a zakók, blézerek – magyarázta Borbála.

Felnőttképzés is van az iskolájukban. Jó tapasztalataik vannak, hiszen a tanulók 80 százaléka a szakmában marad, sokan vállalkozóvá válnak. 20 éves kortól a 60-ig jelentkeznek hozzájuk. A felnőttképzés két évig tart, rendre délutánonként vannak az órák.

Borbála szerint az iskolából frissen kikerült ifjú divatszabók számára jó lehetőséget jelentenek a tapasztalatszerzésre, a munkarutin elsajátítására a ruhagyárak, de varrodákban, illetve kisvállalkozásokban is el tudnak helyezkedni. Egy lehetséges és szép ívű pályakép a saját üzlet nyitása később. Ám ott is mindig topon kell lenni.

– Egy üzletben a bugyitól a télikabátig, a kutyajelmeztől a menyasszonyi ruháig mindent tudni kell. Nem lehet soha egy vendégnek sem azt mondani, hogy nem csinálom meg, amit kér. Akkor is megcsinálom, ha vért izzadok, akkor is, ha nem éri meg! Nem mehet ki egy vendég innen úgy, hogy nem vállaltuk el. Ez minket is előrevisz, motivációt jelent – fogalmazott.