A nemzeti csapatot a katari világbajnokság negyeddöntőjéig vezető Tite távozott a szakvezetői posztról, a 61 éves tréner már a vb előtt közölte, hogy a torna kimenetelétől függetlenül nem folytatja tovább a munkát.

A brazil sajtóban a közelmúltban több jelölt neve is felmerült, és Ronaldo is úgy nyilatkozott, hogy szívesen látna külföldi kapitányt a kispadon. A kétszeres világbajnok fenomén Josep Guardiolát, José Mourinhót és Ancelottit nevezte meg, hétfőn azonban utóbbi cáfolta a híreszteléseket.

,,A madridi szerződésem 2024. június 30-ig szól, és ha nem menesztenek, akkor ki is akarom tölteni. Kiválóan érzem magam a Realnál, és nagy céljaink vannak erre a szezonra" – szögezte le a 63 esztendős edző.

A spanyol bajnok és Bajnokok Ligája-címvédő Real 14 forduló után a második a tabellán, két ponttal lemaradva az FC Barcelona mögött. A BL februári nyolcaddöntőjében a fővárosiak a Liverpoollal találkoznak.