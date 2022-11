A négy éve vb-ezüstérmes horvátok kulcsembereinek nagy része már a 2018-as tornán is ott volt – a csapatkapitány Luka Modricnak a katari a negyedik világbajnoksága. Az előző vb legjobbjának megválasztott, aranylabdás középpályás, no meg Marcelo Brozovic és Ivan Perisic személye garanciát jelenthet most is arra, hogy a horvátok ezúttal sem szakítanak a négy éve látott, támadó felfogású futballjukkal. Csakhogy most már nincs egy olyan centere a csapatnak, mint az oroszországi tornán három gólt szerző Mario Mandzukic volt. A középcsatár hiánya – Andrej Kramaric játszott középen, de olyan volt, mintha ott sem lett volna – pedig már a Marokkó elleni mérkőzés első félidejében megérződött a Zlatko Dalic-csapat futballján.

Hiába birtokolták hatvan százalék fölött a labdát a horvátok, csak két távoli lövésből tudtak némi veszélyt jelenteni a marokkói kapura az első 45 percben: Perisic több mint 30 méterről, Modric 18-ról lőtt fölé. A másik oldalon a két topligás támadó, Hakim Zijes (Chelsea) és Juszef en-Nesziri (Sevilla) összjátéka hordozott némi veszélyt magában a horvátokra nézve, de egyórányi játék után is csak egy kaput eltaláló lövést jegyezhettek fel az afrikaiak. A 65. percben pedig a PSG klasszisa, Asraf Hakimi lőtt messziről kapura, de Dominik Livakovic védett.

A marokkóiak a meccs hajrájához érve Ryan Mmaeeval frissíthettek volna elöl, ha elvitték volna a vb-re a Ferencváros játékosát (mint ismert, a csatár mellett a védő, a szintén ferencvárosi Samy Mmaee sem került be a marokkóiak keretébe). De sem ők, sem a horvátok nem tudtak érdemben változtatni a meglehetősen unalmas meccs képén.

Így az F-csoport küzdelmei gól nélküli döntetlennel kezdődtek meg, folytatás este a Belgium–Kanada mérkőzéssel.