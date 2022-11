2010 óta tudjuk, hogy az idei világbajnokság teljesen más lesz mint az eddigi, hiszen Katarban rendezik majd meg a tornát és nem a szokásoknak megfelelően nyáron, hanem télen, hiszen a júniusban a klíma elviselhetetlen lenne a csapatok és a szurkolók számára is. Az azóta eltelt időben a Nemzetközi Szövetség élén korrupció miatt változások történtek, de ez már a világbajnokság helyszínét nem érintette, tragikus eseményekkel karöltve, de felépültek a stadionok, a csapatok pedig már egytől egyig a helyszínen tartózkodnak.

Ez a világbajnokság az időpont miatt is más lesz mint a többi, hiszen a múlt héten még a legtöbb bajnokságban fordulót rendeztek, így egy hét közös munka után vágnak neki a válogatottak többsége a tornának. A koronavírus-járvány bár nem feltétlenül van jelen a mindennapjainkban, erre az eseményre is hatással lesz, hiszen a COVID miatt nagyobb kerettel (22 helyett 26 játékossal) utazhattak a csapatok, valamint a találkozókon is a már az elmúlt időszakban megszokott öt cserelehetőséggel számolhatnak a szakmai stábok.

Ismét jelen lesz a VAR, sőt technikai oldalon előrelépés is történt. A vitás esetek gyorsabb eldöntésének érdekében kifejlesztettek egy félautomata rendszert automata labdakövetővel, ami háromdimenziós képet ad a játékos helyzetéről, így pillanatok alatt el lehet dönteni egy lesgyanús szituációt.

Anyagi oldalon a klubok is jól járnak, ha játékost, vagy játékosokat adnak a katari világbajnokságra. A csapatok labdarúgóként hozzávetőlegesen 10 000 dollárra számíthatnak naponta, amíg az általuk delegált labdarúgók versenyben vannak a vb-n. (A maximum egy játékos után 370 000 dollár, ebben az esetben az illető hazájával bejutott a torna döntőjébe.)