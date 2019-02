Számtalan bajra megoldást kínál az aromaterápia

Kortól és nemtől függetlenül bárki alkalmazhatja a legkülönbözőbb problémákra.

Hatnak az érzelmeinkre, a hangulatunkra, a gondolatainkra, de még a fizikai állapotunkra is. Az illóolajok használata több ezer éves múltra tekint vissza – olvasható a Mediaworks megyei lapjainak Jól vagyok című mellékletében. Az ókori civilizációkban az aromás növények a gyógyításban és a vallási ceremóniák során is fontos szerepet töltöttek be. Európában a Római Birodalom hanyatlását követően a középkori szerzetesek gyógyítottak illóolajokkal.

Fő az elővigyázatosság!

Az aromaterápia repertoárjában jócskán akadnak olyan olajok, amelyeket nem mindenkinek, illetve csak nagy elővigyázatossággal lehet alkalmazni, főleg gyermekeknél, várandósoknál vagy idős embereknél. Emellett igen fontos, hogy a terápiás céllal használt illóolajok bevizsgáltak legyenek, így ki lehet zárni az esetleges toxicitást.

Lendületet ad

Citrom 1 ml – frissítő

Orvosi levendula 1,5 ml – nyugtató, szorongásoldó

Rozmaring 1,5 ml – keringés-fokozó, élénkítő

Eukaliptusz 1 ml – légzéskönnyítő, fertőtlenítő.

Ezt a keveréket használhatjuk egyszerűen csak a levegő illatosítására, harmonizálására, de tehetjük a fürdővízhez is úgy, hogy 14 cseppet 2 evőkanál sóra csepegtetünk, és az illatos sót keverjük bele. Bátran alkalmazhatjuk a testünk formába lendítésére is. Ez esetben 1 evőkanál kókuszolajhoz adjunk 10 cseppet, és jól dörzsöljük be vele magunkat fürdés után.

A gyerekek egészségéért

A citromillóolaj párologtatásával fertőtleníthetők a közösségi terek, például az óvodában, iskolában. Járvány idején jó választás az Eukaliptusz radiata, a teafa és a vad levendula 1-1 arányú keveréke is.