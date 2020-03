A dunaújvárosi kórház készül a Szent Lászlóból érkezők fogadására

A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház fertőző osztályának átcsoportosítása zajlik a napokban, de nincs ok az aggodalomra – a híresztelésekkel ellentétben nem a koronavírussal fertőzött betegek számára alakítanak ki külön osztályt!

Mint ismeretes, a Szent László Kórház a koronavírussal fertőzött betegek elsődlegesen kijelölt ellátóhelye. Így az ottani betegeket más, közeli, vidéki egészségügyi intézményekbe szállítják s látják el. Az ő fogadásukra készül fel a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház azzal, hogy átcsoportosítja a fertőző osztályának betegeit – tudta meg a feol.hu. Mészáros Lajos, a kórház főigazgatója hozzáfűzte: általános infektológiai esetek érkeznek a Szent Lászlóból, minden nap többen is. De, tette hozzá, ma már minden napra jutnak koronavírus gyanú esetek is, akiket, a laboreredmények megérkezéséig el kell különíteni a többi betegtől. Őket is a felszabadított részeken helyeznek el. Eddig azonban még minden esetben bebizonyosodott, hogy nem voltak koronavírussal fertőzöttek az elkülönített betegek. – Az átcsoportosítás miatt nekünk is szűkítenünk kellett az ellátást, így amit lehet, más osztályokon oldunk meg – tette hozzá a főigazgató, ahogy azt is: azoknak a gyógyult betegeknek az eseteit pedig, akiket eddig szociális indokkal nem fogadott otthon a család, most kicsit szigorúbban vesszük és kérjük, hogy biztosítsák számukra az ellátást.