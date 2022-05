Ha egy lakásban egészséges és gyönyörű növények vannak, az a komplett atmoszférát megváltoztatja. Ráadásul számos haszna is van annak, ha ilyen szépségekkel vesszük körül magunkat. Éppen ezért fontos, hogy minél előbb beletanuljon a szobanövények gondozásába, megismerje, mi mindenre van szüksége, és hogy lehet a lehető legjobban ápolni. A legjobb, ha már gyermekkorban lehetőség nyílik mindezek elsajátítására - olvasható a Lakáskultúra cikkében. De mégis miként lehet bevonni egy gyermeket a szobanövények gondozásába?

Miért hasznosak a szobanövények?

Annak, ha szobanövények vannak a házban, számos előnye van. Egyrészt maga a hangulat; általuk a természet egy darabját csempészhetjük az otthonunkba, ami nem mindennapi légkört teremt. Másrészt tisztítják a levegőt, egészségesebbé teszik az enteriőrt. Kutatások bizonyítják azt is, hogy jelenlétük oldja a feszültséget és a szorongást, ráadásul fokozzák a munkakedvet is. Sőt, bizonyos felmérések szerint még a magas vérnyomásban szenvedőkre is pozitív hatással van e szépségek jelenléte, de egyéb betegségek esetén is segítséget nyújthatnak.

Szobanövények gondozása: ahány növény, annyi igény

Nagyon fontos, hogy amikor hazaviszünk vagy ajándékba kapunk egy új növényt, akkor minden esetben nézzünk alaposan utána annak, hogy pontosan milyen igényei vannak. Néhány növény a közvetlen fényt kedveli, míg mások inkább a félárnyékot preferálják, így ezeket például nem érdemes kitenni az ablakba. Van különbség az öntözés és a gondozás egyéb területei kapcsán is, így mindenképpen fontos ezeket betartani.

A legjobb, ha a gyerekeket is bevonjuk a szobanövények gondozása körüli teendőkbe, így tulajdonképpen észrevétlenül és gyakorlatiasan sajátítják el a különböző információkat az adott típussal kapcsolatban.

Ez pedig igen értékes tudás, nem beszélve arról, hogy remek móka is egyben!

Milyen feladatot bízhat a gyerekekre?

Locsolás

Ebben a feladatban a kisebb és nagyobb gyerekek egyaránt a segítségére lehetnek, ráadásul egy gyorsan elvégezhető, hálás feladat. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy minden növénynek más a vízigénye. Létezik olyan, amely mindig nedves talajt igényel, de vannak olyanok is, amelyek a pangó víztől betegszenek meg.

Általában onnan lehet tudni, hogy az egyes növényeknél eljött a locsolás ideje, hogy a cserépben levő földet száraznak érzi, de még ilyenkor is mértékkel szabad csak öntözni!

A locsolás módszere sem mindegy. Az orchideák például külön eljárást igényelnek, hiszen esetükben a cseréppel együtt langyos, vízzel teli vödörbe kell meríteni őket, majd a levegőn megszárítani.

Sok növény igényli időről-időre a zuhanyozást is, amivel eltávolítható a por a leveleikről, és egy kicsit fellélegezhetnek.

Némely növényeknek a téli hónapok alatt jóval kisebb a vízigényük, ugyanis alacsonyabb a fényellátottságuk, sőt, a kevésbé fűtött helységekben kevesebbet is párologtatnak.

Ezt a sok változót a felnőtteknek is nehéz észben tartani, nem hogy a gyerekeknek; ezért azt javasoljuk, hogy a kisebbekre csak egy-egy növény öntözését bízza, míg a nagyobbakra akár többet is. Lehet kis, játékos használati utasítást is készíteni a növények mellé, rajzokkal, pipálható locsolási naptárral. Ahogy láthatóvá válik az eredmény (például új hajtások vagy virágok jelennek meg), hatalmas lesz a gyerekek öröme!

Párásítás

Főleg télen érdemes rá sort keríteni, ám bizonyos szobanövényfajták az év minden időszakában igényelnek némi párásítást. Ilyenkor a száraz levegő mérséklése érdekében a locsoláson túl hetente többször is végig kell permetezni leveleiket egy szobai permetezővel. Ennél jobb móka pedig nem is létezhet a gyerekek számára! Ők lesznek a legboldogabbak, ha rájuk bízza ezt a feladatot, ráadásul a növények mellett a lakás páratartalma is ideális lesz – a gyermekek és növények egyaránt jól érzik majd magukat a bőrükben.

Ültetés és átültetés

Az ültetés és az átültetés témaköre szintén fontos része a szobanövények gondozásának. A jó hír az, hogy ebből sem kell kimaradnia a gyerekeknek. A megfelelő táptalaj biztosítása a növények számára is nagyon lényeges. Így nem kérdés, hogy az adott fajtának megfelelő típusba kell elültetni őket, amely remek tavaszi program lehet a családdal. Azért ez az évszak a legideálisabb ehhez, mert ilyenkor új levelek hajtanak ki, és megjelennek az első hajtások is, vagyis minden adott ahhoz, hogy a növény új erőre kapjon.

Miért kell átültetni a növényeket?

Mivel a talaj a cserépben egy idő után elöregszik, időről-időre szüksége van az új földre, hogy a növény gyökerei jobb táptalajhoz juthassanak és szebben fejlődjenek. Ezen felül természetesen ahogy nő, úgy érdemes nagyobb méretű cserepet is választani számára.

Hogy miként vonhatók be ebbe a folyamatba a gyermekek? Nos, jellemzően ők azok, akik a legjobban élvezik, amikor óvatosan kihúzhatják a növényt a régi cserépből. De az is a kedvencek közé szokott tartozni, amikor lenyomkodhatják a friss virágföldet az átültetést követően. A kisebb növényeknél ezt a műveletet két-három évente érdemes megismételni.

Érdemes odafigyelni arra, hogy a virágcserép és a kaspó között legyen egy kis távolság, ugyanis ez lehetővé teszi a felesleges víz elfolyását, megakadályozva a pangó víz felhalmozódását.

A saját növény öröme

Ha már nagyobb a gyerkőc, saját növényt is kaphat. Ezért majd minden téren ő válik felelőssé.

Érdemes első próbálkozásra alacsonyabb igényű típust választani, így nem marad majd el a sikerélmény sem.

De az is jó, ha olyan szobanövényre esik a választásunk, amellyel már egyébként is volt dolga, és jól ismeri az igényeit. A saját növénye kaphat kis névtáblát, kidekorálhatja a kaspót, és természetesen kerülhet az ő szobájába, amennyiben ott megfelelőek a körülmények.

A legfontosabb: a türelem

Valójában minél kisebb egy gyerkőc, annál egyszerűbb belevonni a szobanövények gondozása körüli feladatokba. Már egy kétéves is képes arra, hogy segítség mellett vizet adjon a növényeknek, és ahogy cseperedik, úgy lehet egyre több feladatot rábízni. Fontos azonban, hogy minden esetben legyen nagyon türelmes. Nincs belőle gond, ha kifolyik a víz, vagy kiszóródik egy kis föld. Azért sem kell mérgelődni, ha esetleg egyszer-egyszer elfelejti meglocsolni a rábízott növényeket. Ha ilyenkor megértéssel fordul felé, nem veszi el a kedvét a dologtól, akkor nem válik mindez szükséges kötelezettséggé.

Ha a növényápolás öröm, akkor később saját indíttatásból fogja elvégezni ezeket a kis feladatokat.

Annál nagyobb boldogság pedig nincs, amikor a szeme láttára nyílnak ki az új virágok, jelennek meg új hajtások a két kezével gondozott szobanövényen!

Ha az otthonában szobanövények élnek, a természethez közel álló, pozitív légkörű lakást alakíthat ki, emellett gyermeke számára is olyan élményeket és tudást adhat, amelyeket hosszú éveken át hasznosíthat majd az élete során.

Borítókép: illusztráció