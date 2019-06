Minél idősebb a kutya, annál jobban látszik rajta a korábbi évek etetésének minősége

Ahogy kutyáink öregszenek, úgy ütközik ki rajtuk az elmúlt évek táplálásának minősége. A házi kosztról, a nyers etetésről és a tápokról mondott véleményt a fehérvári állatkórház szakembere.

Kedvenceink hozzánk hasonlóan öregszenek – a szövetek megújulását biztosító őssejtek lassan elfogynak, ezért az idős kutyák szőrzete elveszti korábbi fényét és tömöttségét. Hasonló folyamatok zajlanak le az ízületekben is: a porcok csak az ízületi váladékból tudják felvenni a szükséges tápanyagokat, és ennek mennyisége csökken. A 7 évesnél idősebb kutyák többségét már mozgásszervi és bőr-szőr problémák miatt viszik állatorvoshoz.

Mi ilyenkor egy felelős állattartó feladata? Első lépés a megelőzés, ezen a téren is elsősorban az állat megfelelő táplálása. Ezzel kapcsolatban él néhány tévhit a köztudatban. Ezekről kérdeztük Tilly Pétert, a fehérvári állatkórház szakemberét, aki igyekezett a gazdák számára hasznos információkkal szolgálni.

A házi koszt bőven elég?

Sokan azt gondolják például, hogy a kutyák a konyhai maradékon is jól elélnek. Ennek a feltételezésnek az alapja, hogy azt mondják: ha évezredeken keresztül elvoltak így, minek költsek a drága tápokra?

– Tény, hogy életben maradnak – szögezi le az állatorvos, de gyorsan hozzáteszi: egy darabig. – Találkoztam olyan erdélyi juhásszal, akinek a kutyái tejsavóba szórt korpán és kenyérhéjon éltek, és nekiugrottak a medvének, ha kellett. Volt, amelyik a hat évet is megérte… Ez egy szélsőséges példa, az viszont elgondolkoztató, hogy az Egyesült Államok gyógyszer- és élelmiszer engedélyezési hatósága (FDA) tavaly úgy találta, hogy a konyhai koszttal etetett kutyák között sokkal gyakoribb a szívelégtelenség, mint a táppal etetett állatok körében – világít rá a szakember a különbségre.

Nyers hús, mint a farkasnak

A másik, manapság divatos vonal a gazdák körében a nyers hússal való etetés. Ennek elvi alapja az, hogy hiszen a farkasok is nyersen fogyasztják a zsákmányukat! Mit gondol erről az állatorvos? – Ne felejtsük el, hogy ők valóban szőröstül, bőröstül elfogyasztják az állatot, amely így teljes értékű táplálékforrás – éppen ezért nem azonos a csontozott marhahússal. Az utóbbival etetett kutyák egy idő után azonban megjelennek az állatorvosi rendelőkben, mert már 6-8 hónapos korban jelentkeznek náluk a kalciumhiány miatt kialakuló mozgásszervi zavarok. Az állateledel boltokban kapható nyers hús forrása pedig teljesen bizonytalan – egy friss közlemény szerint ilyen módon fertőződött meg gümőkórral öt macska Angliában! – mutat rá a különbségekre az állatorvos.

A táp is csak akkor jó, ha minden benne van

A szakember szerint minden összehasonlítás azt mutatja, hogy a megfelelő minőségű tápokkal tesszük a legjobbat a kedvenceinknek.

– Már egy középkategóriás tápot is úgy állítanak össze, hogy megfelelő arányban legyen benne fehérje, aminosavak, ásványi anyagok, vitaminok, nyomelemek, sőt, még a bélflórát egyensúlyban tartó prebiotikumok is – mondja Tilly Péter, nem elfeledve hozzátenni, hogy ez azonban nem érvényes a filléres termékekre! – A néhány száz forintos kilónkénti árért leginkább kukoricát és rizst kapunk a tápban, ennyibe sem a megfelelő hústartalom, sem pedig a vitaminpótlás nem fér bele. Ökölszabályként elmondható, hogy – ha erre oda szeretnénk figyelni – akkor nagy kiszerelés esetén is a 800 forint/kilogramm feletti árú tápokat érdemes megvenni – szól a tanács. Persze a megfelelő ásványi anyag és vitamin utánpótlásra nem csak a szőr minősége miatt van szükség. Létfontosságú az ízületek, csontok, izmok és a hosszan tartó egészséges élet szempontjából is.