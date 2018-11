A hideg kedvenceinket is megviseli

Ezen a héten már mínuszok is lehetnek éjszaka, ezért gondoskodjunk kinti kedvenceinkről is!

A kutyaház aljába tegyünk hőszigetelő anyagot, de ne plédeket, takarókat, mert azok könnyen átnedvesedhetnek. Gondoskodjunk rendszeresen vízpótlásról, és adjunk nekik energiadús táplálékot! Ha nagyon rossz az idő, engedjük be a ház egy megfelelő zugába! A benti, rövid szőrű vagy alacsony kutyákra rövid séta esetén is adjunk ruhát, mert nincsenek hozzászokva a hideghez. A sólé könnyen felmarja a tappancsokat. Vagy kenjük be séta előtt vaxot tartalmazó krémmel vagy hazaérkezvén mossuk meg. A kutyacipőt is kipróbálhatjuk, de kevés eb tolerálja.

